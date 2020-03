Rondônia confirma mais um caso de coronavírus e totaliza seis pacientes com a doença

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), confirmou, na tarde de quinta-feira (26), mais um caso positivo para coronavírus no Estado, com este o total de casos confirmados sobe para seis.

A paciente diagnosticada com a doença é uma mulher de 31 anos, sem histórico de viagem para outro país ou estado com transmissão de Covid-19 nos últimos 15 dias. As amostras para o exame foram coletadas no último dia 20 e analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) que confirmou o diagnósticos de coronavírus.

No último boletim divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Sesau, na tarde de quinta-feira (26), os números de casos notificados chegaram a 717, destes 219 foram descartados, sendo seis confirmados.

Na terça-feira (24) também foram confirmados dois casos de Porto Velho, uma mulher de 36 anos e o marido de 39. Ele esteve em viagem recente ao estado de São Paulo, onde contraiu o vírus e transmitiu à esposa. O casal encontra-se em isolamento e sendo acompanhado pela equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) do município.

Os exames do casal foram coletados na Policlínica Ana Adelaide, em Porto Velho, no último dia 20, e encaminhados para o Lacen. Na segunda-feira (23), o Laboratório realizou 19 exames que deram negativos, já na terça (24) foram realizados 48 testes para o coronavírus, sendo que dois positivos para Covid-19.

