Garotas ameaçam pular da ponte do Rio Machado e mobilizam grande aparato das forças de segurança de Ji-Paraná

O fato aconteceu na tarde deste domingo 29, na ponte sobre o rio Machado que divide o município de Ji-Paraná e mobilizaram um grande aparato da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações duas jovens, de identidade ainda não revelada pelas autoridades, estavam na ponte do rio Machado tentando cometer suicídio.

A polícia militar foi acionada e ao chegar no local se depararam com as mulheres sendo contidas por uma equipe do corpo de bombeiros.

As duas demonstravam comportamento alterado e tentavam, a todo custo agredir, os bombeiros.

As jovens foram contidas e conduzidas até o hospital municipal para atendimento médico.

Ainda não se sabe o motivo que levou as garotas para tal atitude, porém vários vídeos gravados pelas próprias jovens circularam nas redes sociais onde, em tom de brincadeira, elas se despedem de amigos e dizem que irão tirar a própria vida.

Durante as imagens, as jovens mencionam várias vezes que estão “chapadas”, gíria muito utilizada entre os usuários de drogas para quem está sob o efeito de alguma droga, ou, mais especificamente, da “Maconha”.

Fonte:comando190