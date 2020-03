Policiais militares prendem integrantes de grupo que invadiu fazenda em Seringueiras

Uma operação estratégica da Polícia Militar de Rondônia, realizada na última sexta-feira, 27, garantiu a prisão de integrantes um grupo que invadiu uma fazenda localizada no município de Seringueiras. As medidas de segurança foram desencadeadas por policiais do 11º Batalhão de Policia Militar – com sede em São Miguel do Guaporé – que recebeu informações de uma invasão em uma propriedade rural denominada “FAZENDA RECANTO” localizada na Linha 30, KM 03, Zona Rural do município de Seringueiras.

As informações davam conta que um grupo de 5 pessoas de posse de arma de fogo e com os rostos cobertos por camisetas, teriam ameaçado funcionários da propriedade rural, quando estes foram tentar acesso a parte da fundiária da propriedade.

Conforme relatos dos funcionários, os invasores disseram que a partir daquele momento os trabalhadores da fazenda não teriam mais o acesso aquela parte da propriedade, pois aquela área agora pertencia a eles. Então, os criminosos colocaram uma corrente e cadeado na porteira que dava acesso aquela parte da propriedade e ordenaram que os funcionários se retirassem daquele local, pois se tentassem entrar haveria consequências, sendo que todos empunhavam armas de fogo.

Diante de tais informações a comandante do 11º Batalhão de Policia Militar , major PM Vanilce montou uma equipe coordenada pelo subcomandante major PM MARCOS que se deslocou para o local com intuito de verificar a veracidade das informações.

Após feito contato, a Polícia Militar confirmou os fatos com o proprietário da fazenda, relatando, ainda, que no momento em que funcionários da fazenda foram até a área relatada, perceberam que o arame de toda a cerca havia sido cortado e na data de hoje perceberam que faltavam 04 animais bovinos do rebanho da fazenda.

No momento em que a equipe policial se aproximava do local onde o grupo estaria, foram avistadas 5 pessoas, sendo que três empreenderam fuga por uma região de mata levando consigo armas de fogo e 2 com os rostos coberto por camisas vieram em direção aos policiais, que de imediato foram rendidos e ao realizar busca no acampamento que estes estavam foi localizada uma arma de fogo do tipo garrucha e outros apetrechos para recarregar cartuchos de arma de fogo, estes, no momento da abordagem, em tom de ameaça, diziam que queriam ver o proprietário da fazenda.

Diante dos fatos foram dada voz de prisão aos acusados, onde foram conduzidos e entregues na Delegacia de Policia Civil de Seringueiras.

A comandante do 11° Batalhão de Polícia Militar, major PM VANILCE além de elogiar a ação precisa dos militares, salientou que crimes dessa natureza, que gera instabilidade em nossa região, serão combatidos nos rigores da lei.

Fonte:PMRO