Policial Civil prende dupla de assaltantes

Dois assaltantes foram perseguidos e presos por um Policial Civil na tarde desta terça-feira (31), na Rua da Beira, Bairro Jardim Eldorado, Zona Sul de Porto Velho/RO.

A dupla que estava em uma motocicleta Honda Biz, rosa, havia cometido um roubo na Rua Marechal Deodoro, Centro, e fugiu levando uma aparelho celular.

Quando trafegavam pela Avenida Guaporé com a Rio de Janeiro, se depararam com uma viatura da Perícia Criminal. O Policial Civil suspeitou da dupla e saiu em perseguição. A dupla foi abordada na Rua da Beira. Com eles forsm apreendidos aparelho celular da vítima e uma arma de fogo usada no assalto.

A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes. Feito a pesquisa veicular, não foi contatado restrição de roubo ou furto para a moto Honda Biz.

Fonte: Rondoniaaovivo