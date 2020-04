Vereadores pedem suspensão de impostos durante medidas preventivas contra Coronavírus, em Ji-Paraná

Os vereadores Cláudia de Jesus e Welinton Fonseca (Negão Filho do Isáu), protocolou nesta terça-feira, 31, um pedido de suspensão das cobranças de todos os tributos do município de JI-Paraná, pelo prazo de 90 dias. Tal medida decorre do momento que o nosso País, Estado e Município estão passando em virtude desta pandemia ocasionada pelo COVID-19, a qual vem se alastrando em nosso Estado, deixando a população vulnerável, preocupada e totalmente insegura pelas circunstâncias social e financeira.

“Vale lembrar que depende de o Executivo acatar nosso pedido para que não ocorram as cobranças. Estamos juntos com a População de Ji-Paraná, fazendo a nossa parte. Que Deus abençoe a todos”, finalizou o vereador Weliton Negão.

Fonte:comando190