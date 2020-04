ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PRESIDENTE MÉDICI REALIZA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE A DOMICÍLIO.

Além das vacinas que são aplicadas em todas as unidades básicas de saúde do município, equipes de vacinação das estratégias de saúde da família vão até as residências e realizam a vacinação contra a gripe.

A vacinação iniciou no dia 23 de março e o prazo para o primeiro grupo (Maiores de 60 anos e os profissionais da saúde) é até o dia 15 de Abril. Mais de 80% da expectativa de vacinas que serão aplicadas já foi alcançado.

Distrito de Novo Riachuelo, Estrela de Rondônia, Bandeira Branca e diversas linhas da Zona Rural do município, como, 110, 118, 128, 132, 136 e 14. Mais de 150 pessoas já foram vacinadas em seu domicílio. Hoje 06/04, a equipe da ESF do Novo Riachuelo está atendendo na linha 110 e no Distrito.

Fonte: Assessoria