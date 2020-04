HOMEM É SUSPEITO DE MATAR NAMORADO DE EX-COMPANHEIRA POR NÃO ACEITAR FIM DE RELACIONAMENTO

Um homem de 21 anos é suspeito de matar a facadas o atual companheiro de sua ex-namorada. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar nessa terça-feira, 7 de abril, Danillo Lopes da Silva cometeu o crime por não aceitar o fim do namoro. O suspeito fugiu após o assassinato e é procurado.

O homicídio aconteceu por volta de 1h da madrugada no apartamento de número 2, localizado na rua Ivan Máximo Alves, no bairro Alto Alegre, em Vilhena. O suspeito do crime invadiu o imóvel e atacou a vítima Maicon José de Campos Gonçalves, de 24 anos, com uma facada fatal na zona do tórax. Antes de sair do apartamento, Danillo bateu na ex, uma garota de 19 anos.

De acordo com informações do 3º Batalhão, a bicicleta usada pelo suspeito na fuga foi encontrada abandonada no bairro Florença, a menos de 1 km da casa onde ele mora. A polícia esteve na casa dele, mas ele não foi encontrado.

A polícia faz buscas para tentar prender o assassino em flagrante.

Fonte:vilhenanoticias