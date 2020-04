Usuário de drogas é morto a tiros no setor Chacareiro, em Ji-Paraná

Durante a noite desta terça-feira, dia 07, a Polícia Militar registra mais um homicídio em Ji-Paraná. Desta vez, o crime aconteceu no Travessão B, do Setor Chacareiro, no 1º Distrito. De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Adenir Alves Custódio, de 40 anos de idade, morador daquela região, estava trafegando de bicicleta quando foi surpreendido pelo assassino.

Vizinhos ouviram cerca de 05 disparos e logo em seguida uma motocicleta saindo do local em alta velocidade. Segundo familiares, Adenir era usuário de drogas e sofria ameaças constantemente.

A Polícia investiga o caso.