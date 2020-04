SEMAS ESTÁ FABRICANDO MÁSCARAS PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO RECEBENDO ATENDIMENTO NO CRAS.

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Médici – SEMAS está empenhada na confecção de máscaras de proteção, para ajudar no combate ao Coronavírus. Os servidores do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS, está produzindo cerca de 80 a 100 mascaras por dia, para distribuir entre as pessoas que estão recebendo atendimento.

A Secretária, Marli Marialva, responsável pela pasta de Assistência Social disse que essa iniciativa é pelo motivo do grande fluxo de pessoas que o CRAS está recebendo. “Atualmente estamos recebendo várias pessoas que estão se cadastrando no SISGAP, para receberem o auxílio Cesta Básica e os Kits de Higiene pessoal, às máscaras irão nos ajudar a combater o coronavírus, além do álcool gel que estamos disponibilizando e o limite de distância de um metro entre cada cidadão”.

Fonte: Assessoria