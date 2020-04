Polícia Civil estoura boca de fumo e prende membros do CV

Na noite desta quarta-feira (08), após receber denuncias de que integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” estariam embalando drogas na Rua Caetano, bairro Caladinho na zona leste da capital, os Agentes da Polícia Civil se deslocaram ao local para averiguação, e iniciaram uma campana.

No local avistaram quando quatro suspeitos chegaram em um carro modelo Voyage de placa NBW-5105 e estacionaram em frente a residência citada, logo um apenado monitorado por tornozeleira eletrônica saiu para receber os demais.

Neste momento se iniciou a abordagem aos suspeitos, porém o apenado tentou fugir correndo para o interior do imóvel, sendo seguido e detido em seguida. Ele foi identificado como Carpegiane A. de A. vulgo “Carpê/Fantasma“.

Outra equipe continuou a abordagem ao veículo identificando os suspeitos como Marcelo da S. P. vulgo “Garnizé“, Rafael Arruda S., Emanuele B. M. l. e Vanessa B. da S., e com eles foram localizadas embalagens de drogas, diversos celulares e serras. Dentro da casa os policiais encontraram várias outras embalagens com vários outros celulares, carregadores e serras.

O suspeito “Garnizé” informou que é integrante da facção Comando Vermelho e que seu cargo é o Nº 01 dentro do residencial Orgulho do Madeira, tendo mandado de prisão em aberto, Carpegiane disse ser conselheiro da facção, e que os objetos seriam encomenda de Garnizé, e seriam jogadas em um presídio da capital.

A Direção Geral de Polícia Civil enaltece a ação dos policiais, ressaltando a importância da participação da população no combate a criminalidade, denunciando. Essa interação entre Polícia e População é um fator importantíssimo no combate ao crime. Quando a população liga para o disque-denuncia da Polícia Civil, via nº 197, ela colabora coma ação policial e, consequentemente, com a paz social.