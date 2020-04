Fecomércio e Singaro vão à Justiça pedir suspensão dos pagamentos de tributos estaduais por 6 meses

Encontra-se na mesa do juiz Edenir Sebastião A. da Rosa aguardando prazo de cinco dias para julgamento do pedido de liminar suspendendo por 180 dias os pagamentos dos tributos estaduais e os parcelamentos acordados entre as empresas e o Fisco. O Mandado de Segurança foi impetrado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio) e o Sindicato do Comércio Atacadista de Rondônia (Singaro). O Estado de Rondônia tem cinco dias a partir desta segunda-feira para apresentar as ações que estão em execução para mitigar os efeitos da crise econômica em razão da pandemia do novo Coronavírus.

Nos argumentos apresentados à Justiça, o advogado Breno de Paula cita que as indústrias estão experimentando, em razão de uma forte retração das encomendas a drástica redução das receitas das vendas e serviços, comprometendo o caixa e o adimplemento das obrigações com empregados, fornecedores, bancos e a própria Fazenda Estadual. “… Por causa da mesma situação de emergência ensejou a exoneração do Estado de Rondônia do pagamento de suas obrigações com a União”, diz trecho do pedido apresentado pelas entidades. Rondônia obteve da União a suspensão por 6 meses do pagamento de sua dívida originária do acordo pelo extinto Beron. Todo mês, o Estado desembolsava R$ 17 milhões.