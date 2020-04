Presidente Médici reabre o comércio nesta segunda-feira seguindo a flexibilização do Governo do Estado. Veja aqui o decreto municipal.

O Prefeito do Município de Presidente Médici, seguindo o Decreto 24.919, do Governo do Estado de Rondônia, assinou na manhã de ontem (12), o Decreto 048/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos comerciais do município de Presidente Médici – RO.

O novo decreto prevê o funcionamento de estabelecimentos, mas que respeitem as medidas de prevenção para evitar a propagação do COVID-19.

Art. 1° Ficam suspensos, no âmbito do Município de Presidente Médici/RO, ate? o dia 20 de abril de 2020:

I – realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, e templos de qualquer culto, com mais de 5 (cinco) pessoas, exceto reuniões de governança para enfrentamento da epidemia no âmbito municipal e estadual;

II – permanência e trânsito de pessoas em áreas de lazer e convivência, pública ou privada, com objetivo de promover atividade físicas, passeios, eventos esportivos, eventos de pescas e outras atividades que envolvam aglomerações, exceto quando necessário para atendimento de saúde, humanitário ou se tratar de pessoas da mesma família que coabitam;

III – funcionamento de cinemas, teatros, bares, clubes, academias, banhos/balneários, casas de shows, boates e feiras em lugares fechados;

Art. 2º Ficam excetuados da proibição:

I – açougues, panificadoras, distribuidoras de água, gás e alimentos, supermercados, cerealistas, ou qualquer estabelecimento do ramo alimentício, de materiais de saúde e materiais de construção civil;

II – feira livre, observadas as orientações técnicas emitidas pela SEAGRI através da notificação Recomendatória n. 05/2020/SEAGRI-CAFAMILIAR;

III – bancos, lotéricas, caixas eletrônicos e serviços de pagamentos, de crédito e de saques e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;

IV – serviços funerários, clínicas de atendimento na área da saúde, laboratórios de análises clinicas, farmácias, clínicas odontológicas e consultórios veterinários;

V – comércio de produtos agropecuários, pet shops, postos de combustíveis, obras e serviços de engenharia, oficinas mecânicas, borracharias, autopeças e serviços de manutenção em geral;

VI – hotéis e hospedarias;

VII – escritório de contabilidade, escritório de advocacia, cartórios, imobiliárias, entidades e empresas que prestam serviços relacionados aí tecnologia da informação e de processamento de dados;

VIII – lavadores de veículos, para afins de higienização, autorizado somente o serviço de busca e entrega. IX – restaurantes e lanchonetes, exceto self-service;

X – sorveterias e carrinho sucos, somente para retirada no local ou sistema delivery;

XI – lojas de equipamentos de informática;

XII- lojas de eletrodomésticos;

XIII- lojas de confecções e calçados;

XIV – perfumarias, livrarias, papelarias, atacados e armarinhos;

XV – óticas e relojoarias;

XVI – vistorias de veículos e estampador as de placas;

XVII – indústrias, fábricas, frigoríficos, laticínios, armazéns, lojas de máquinas e implementos agrícolas;

XVIII – mototaxistas e motoristas de aplicativos.

Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais que permanecerem abertos devera?o providenciar, para seus colaboradores e clientes, todas as medidas de higienização e atendimento necessários, recomendados pelos protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

Os comerciantes devem se atentar paras as regras do Decreto Municipal 048/2020, ficando disponíveis a sofrer fiscalização e sanção penal caso haja descumprimento.

Clique aqui e veja o Decreto 048/2020 na íntegra.

Fonte: Assessoria