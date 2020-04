Menina de 9 anos costura máscaras e doa para moradores de rua. Exemplo de generosidade!

A grande maioria das crianças não costuma ser tão atenta à realidade do mundo e aos grandes problemas que enfrentamos de tempos em tempos, seja por sua própria natureza ou pela orientação dos pais.

Para muitos, crianças não precisam se preocupar com assuntos tão sérios, e devem aproveitar essa fase da vida para brincar e curtir toda a sua inocência. No entanto, um caso recente tem mostrado que, com mais contato com o mundo real, os pequenos podem ajudar a fazer grandes mudanças positivas.

Maria Luisa Almeida Lopez, ou Malu, um menina de 9 anos, que vive em Sorocaba (SP), é um exemplo claro disso. Ela costura desde os 7 anos e é apaixonada por essa atividade.

Por muito tempo, seu interesse por costura era mais simplório, ela queria fazer roupinhas para suas bonecas. Conforme as habilidades foram se desenvolvendo, o trabalho ficou mais amplo e agora ela também faz roupinhas para pets, entre outras coisas. No entanto, suas habilidades adquiriram novo segmento com a pandemia que estamos enfrentando.

Agora, a prioridade de Malu é costurar máscaras de tecido para doar às pessoas que vivem em situação de rua e não possuem os recursos necessários para se prevenir da covid-19.

Ao G1, a mãe da menina, Priscila Sanches de Almeida, contou que a filha teve a ideia ao conhecer o projeto social Juntos Somos Mais, que estava fabricando máscaras para doação.

Ela ainda comentou que, para Malu, é tudo normal, porque ela não tem noção da grandiosidade do seu gesto. A meta diária da menina é produzir cinco máscaras mas, às vezes, ela vai além disso.

O projeto Juntos Somos Mais surgiu da vontade de quatro amigas de ajudar os necessitados. Ana Paula Pádua, uma das amigas, contou ao G1 que uma das amigas doou os tecidos para a confecção das máscaras e propôs a ideia em um grupo.

O projeto começou no último dia 6 e já conta com 12 voluntários, e até o último dia 10 havia produzido mais de 600 máscaras. A expectativa é que esse número cresça cada vez mais.

As máscaras são doadas para moradores de rua, coletores de lixo, hospitais e imigrantes haitianos que vivem em Sorocaba.

A ajuda de Malu foi muito bem aceita pelas organizadoras do projeto, que acham incrível uma pessoa tão nova estar tão disposta a usar o seu tempo para ajudar o próximo.

Realmente, Malu demonstrou ter um coração generoso e empático. Que ela continue assim e que possa ajudar cada vez mais pessoas!