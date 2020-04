Operação “Predadores no Vale do Guaporé” apreende mais de 300 kg de carne, 08 armas de fogo, centenas de munições e 10 pessoas suspeitas de praticarem crime de caça ilegal

Fiscais do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em parceria com policiais civis da Delegacia Regional da Polícia Judiciária Civil do município de Ji-Paraná/RO deflagram no período de (03 a 09) a Operação “Predadores no Vale do Guaporé”, visando a fiscalização de predadores nas unidades de conservação que compõe o NGI Cautário-Guaporé: a Reserva Extrativista do Rio Cautário (RESEX do Rio Cautário) e a Reserva Biológica do Guaporé (REBio do Guaporé), localizadas na região conhecida como Vale do Guaporé.