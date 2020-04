Polícia Civil de Presidente Médici desvenda caso de corpo carbonizado na zona rural e prende suspeito do homicídio

Na manhã desta terça-feira (14) a Polícia Civil de Presidente Médici, através do Serviço de vigilância, investigação e captura (SEVIC), efetuou a prisão de Fernando de Souza Braga, Fernando é suspeito de participar da homicídio ocorrido na BR-364, próximo a Casa da Uva na zona rural de Presidente Médici, ocorrido na data de 28/03/2020, onde os executores desferiram facadas na vítima e em seguida atearam fogo na residência com o intuito de ocultar o cadáver e de esconder as provas.

A vítima foi identificada por exames de DNA, como sendo Celso Ferreira Bitencourt, vulgo “Manteiga”, de 41 anos de idades, morador de Presidente Médici, e trabalhava como peão na fazenda, na mesma localidade que foi encontrado seu corpo carbonizado, onde residia. Ainda não se sabe o motivo da morte de Celso, o suspeito preso não quis falar o motivo que levou eles tirarem a vida da vítima.

A Operação foi comandada pelo Delegado de Polícia Civil Henrique Mendonça Bittencourt que também preside os procedimentos de investigação relativo ao caso. A prisão do suspeito Fernando de Souza Braga foi efetuada na cidade de Ji-Paraná e foi realizada através de incessante trabalho de vigilância e monitoramento da equipe de policiais do SEVIC de Presidente Médici, os quais desde a data do ocorrido se dedicaram integralmente ao caso.

As investigações continuam visando a localização e prisão do segundo acusado do delito. A Polícia Civil de Presidente Médici segue incansável no combate aos crimes ocorridos na comarca e mesmo diante de estado de calamidade pública decretado continua firmemente inabalável na proteção e defesa da sociedade rondoniense.

