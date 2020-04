Corpo de jovem desaparecido é encontrado na zona rural de Ariquemes

O corpo do jovem que estava desaparecido desde a última sexta-feira 10, foi encontrado no início desta tarde 17, na zona rural de Ariquemes.

De acordo com informações o corpo de Guilherme Oliveira de 21 anos foi encontrado em estado de composição e os trabalhos periciais constataram que o jovem foi executado, possivelmente por disparo de arma de fogo.

O veículo da vítima, um Fiat Strada Advent Flex, de cor vermelha foi encontrado na última terça-feira 14, abandonado na Linha 04, aproximadamente a 500 metros da RO 470 em Ouro Preto do Oeste.

Guilherme era irmão da adolescente Camila Sacoman de Oliveira, de 17 anos, que foi morta e teve o corpo carbonizado na madrugada do dia 13 de abril de 2019, no município de Buritis.

Segundo relatos Guilherme saiu de casa em Ariquemes no dia 10 para buscar o carro dele no travessão B-40, zona rural, sendo levado por um amigo e deixado na linha, em seguida foi visto com um homem negro vestido de branco juntamente com o veículo Strada.

A polícia investiga o caso.

Fonte:Comando190