Sesau informa que 12 servidores do João Paulo II estão com Coronavírus; 42 foram afastados inicialmente

A Secretária de Estado da Saúde (Sesau) deu novos detalhes neste sábado sobre os servidores do Pronto Socorro João Paulo II que foram afastados por suspeitas de contaminação por Coronavírus, após contato inicial com um deles que teve diagnóstico positivo.

Segundo a direção do João Paulo II, após triagem com os profissionais de saúde, afastou inicialmente 42 servidores de suas funções para ficarem em quarentena por suspeita de Coronavírus. Depois da realização do exame RT-PCR (o mais fidedigno), 16 tiveram o resultado negativo e retornaram às suas funções.

Ainda segundo a Sesau, 12 profissionais testaram positivo para Covid-19, dez aguardam resultados e quatro coletarão amostras neste sábado e domingo (18 e 19). Todos estão afastados e em quarentena.

O exame ao qual os profissionais foram submetidos foi o de biologia molecular, realizado pelo Laboratório de Saúde Pública de Rondônia (Lacen) devido à sua precisão.

A direção do João Paulo II continua a triagem entre os profissionais assintomáticos (sem sintomas) e avaliando se houve contato próximo (de acordo com nota do Ministério da Saúde) com os profissionais inicialmente afastados, assim como a coleta de amostras para exame que será feita na unidade de Assistência Médica Intensiva (AMI 24h) para dar mais agilidade e melhor atender os servidores.

Fonte:rondoniagora