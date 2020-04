A cidade em debate

Por ter sido uma ocupação planejada — e em figurino inusitado para a época — Brasília tem sido objeto de intensas discussões. As controvérsias começaram mesmo antes de sua fundação, há 60 anos. A princípio, discutiu-se a necessidade de transferência da capital para o interior. Já se falava disso em finais do século 18. Quando decidiu-se pela mudança nos anos 1950, ganhou força a polêmica em torno da conveniência de se fazê-la num país com poucos recursos: o projeto foi tachado, entre outros adjetivos, de faraônico. Notadamente quando se revelou o projeto de Lucio Costa.

Nos anos que se seguiram à inauguração, o deslumbramento em face do feito arquitetônico conviveu com questionamentos sobre a adequação da cidade à vida humana saudável. Não no sentido do espaço e da oferta de parques e jardins — estamos justamente tratando de uma cidade-parque — mas do distanciamento social, expressão agora em uso por causa da pandemia da covid-19. Queixavam-se da ausência de esquinas, de burburinho, de relações moldadas não por vizinhança e identidade cultural, mas por poder econômico e político. A capital chegou a ser acusada de provocar separações de casais. Muita gente transferida para cá voltava aos seus locais de origem assim que podia, horrorizada com “a frieza monumental de Brasília”.

O transporte baseado no automóvel abriu flanco a essas críticas. Os edifícios, em sua maioria magníficos, de Oscar Niemeyer — apesar do inusitado de alguns deles — não foram objeto de maior reparo, salvo pelo foco na parte estética e uma preocupação menor com o conforto de seus ocupantes.

O que sempre esteve em contenda mesmo foi o traçado urbano, determinante para o fluxo e a relação das pessoas com o espaço, com os equipamentos e entre si.

Para refletir sobre a equação urbanística de Brasília, a Agência Senado submeteu perguntas ao urbanista Jorge Guilherme Francisconi, estudioso do Plano Piloto e seus desdobramentos, e à arquiteta Maria Elisa Costa, filha e guardiã do legado de Lucio Costa. Além disso, obteve o contraponto do jornalista Mario Salimon, músico e cineasta, que realizou um documentário sobre a capital.