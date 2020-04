Festa é realizada durante a quarentena e 13 pessoas são levadas para a delegacia

Uma festa realizada na noite do último sábado (18) em Guajará-Mirim (RO) terminou com 13 pessoas, incluindo duas menores de idade, conduzidas à delegacia de Polícia Civil da cidade. Um decreto do Governo do Estado proíbe a realização de qualquer tipo de evento com mais de cinco pessoas durante o período da quarentena. Duas pessoas também foram presas por tráfico de drogas.