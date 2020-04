Foto de foragido suspeito da autoria de roubado de veículos em Vilhena é divulgada

O primeiro foi registrado no dia 6 de março, quando por ocasião da fuga, um bebê(filho da vítima) foi arremessado para fora do veículo roubado. O bebê teve uma das pernas fraturadas, foi levado ao hospital e recebeu alta.

A mãe estava com a filha dentro de um carro, após a criança ter sido buscada na crêche. Enquanto transitavam pela avenida Curitiba, foram paradas por homens armados e bastante alterados, eles tiraram a mulher de dentro do veículo e em seguida jogaram a bebê pela janela. Após o crime, os suspeitos fugiram. Segundo informações, Maik G.O. estava no veículo.