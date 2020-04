JUSTIÇA ANULA CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM PRESIDENTE MÉDICI EM 2015

O Poder judiciário de Presidente Médici em decisão da juíza Angélica Ferreira de Oliveira Febre anulou o concurso público do município de Presidente Médici no dia 19 de Abril.

Determinando a Prefeitura”III – Dispositivo

Neste toar resolvo o Mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o concurso público para provimento de vagas no município de Presidente Médici/RO, edital n. 004/2015 e todos os atos deles decorrentes.

Determino que o Requerido no prazo de 90 (noventa) dias restitua os valores percebidos a título de taxa de inscrição, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). ”

Segue sentença:

PROCESSO: 7000465-24.2016.8.22.0006

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

RÉU: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, CNPJ nº 04632212000142

RÉU SEM ADVOGADO(S)

SENTENÇA

I – Relatório

O Ministério Público do Estado de Rondônia propôs ação civil pública, principal à ação cautelar de n. 7001276-18.2015.8.22.0006, em face do Município de Presidente Médici/RO, pugnando pela anulação do concurso público de n. 04/2015, instaurado pelo Poder Executivo Municipal. Consta da Inicial, ipsis litteris:

O Município de Presidente Médici, na data de 13/01/2015, instaurou o processo administrativo nº 093/SEMARF/2015, para seleção de empresa para realização do concurso público municipal, tendo restado classificada a empresa Instituto Exatus Ltda, a qual firmou, no início do mês de julho, o contrato administrativo de prestação de serviços nº 026/2015 com o Município de Presidente Médici; Considerando que o processo de realização do concurso público propriamente dito teve início em 22/07/2015, com a publicação do edital, e fim em 14/10/2015, com a apresentação da relação de candidatos aprovados.

Dito isto, cumpre acrescentar que, aplicadas as provas do certame público municipal para seleção de servidores, começaram a surgir denúncias de irregularidades, primeiramente, perante o Parlamento Municipal, que instaurou Comissão Especial para apuração (fls. 18/61) e, depois, converteu-a em Comissão Parlamentar de Inquérito (fls. 335/336).

Registre-se, nesse ponto, que as apurações levadas a cabo no âmbito do Parlamento Municipal deram ensejo à edição de dois Decretos Legislativos, ambos sustando os efeitos dos atos de homologação do certame em questão (fls. 398/401 e 233/235), tendo a edição do primeiro ato e o descumprimento da sustação objeto do segundo sido objeto de ações judiciais aforadas perante o Juízo local (fls. 333/334 e 335/336), para pronunciamento sobre suas respectivas legalidades.

[…]

Paralelamente a esses fatos, as notícias de irregularidades no concurso público municipal começaram a aportar no âmbito desta Promotoria de Justiça, que instaurou o feito extrajudicial nº 2015001010031407 e procedeu a investigações, as quais serviram de base para o ajuizamento de ação cautelar perante o Juízo local (tombada sob o nº 700127618.2015.8.22.0006), cuja decisão liminar suspendeu o concurso público objeto do Edital nº 04/2015, para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Presidente Médici.

[…]

Não bastasse, após o ajuizamento da ação cautelar, este órgão Ministerial instaurou o feito extrajudicial nº 20160001010000677 (composto de treze volumes, que seguem em anexo), no qual deu continuidade às investigações das irregularidades anunciadas em sede ministerial, e, agora, amparado nessas provas, vem aforar a ação principal, para declaração da nulidade do concurso público municipal objeto do Edital nº 04/2015.

Isto porque, os elementos de prova amealhados evidenciam a presença de inúmeros vícios que vão muito além de irregularidades formais, ocorridos antes, durante e depois da aplicação das provas do processo seletivo, tais como a violação das regras editalícias e contratuais; o nepotismo familiar e funcional; a convocação de conveniência; a falta de estrutura e de controle da empresa organizadora; a falsidade na indicação da comissão de concurso; a divulgação prévia do resultado do concurso; o deszelo com a autotutela administrativa, contexto este que acarretou incidentes em série durante a execução do concurso público municipal e soluções adotadas no improviso e em descompasso com as normas legais e/ou editalícias, atingindo aspectos nucleares do certame passíveis de macular a lisura e quebrar a confiabilidade e a efetividade necessárias à validade dos atos praticados.

A Inicial foi instruída com os documentos necessários.

Citado, o Município apresentou contestação (id n. 5134567), oportunidade em que Denunciou a lide à banca Instituto Exatus LTDA. No mérito argumentou que embora possa realmente ter havido algumas irregularidades durante o concurso público, passíveis de responsabilização da Contratada Instituto Exatus Ltda, o Município ora REQUERIDO esclarece e comprova que todas as irregularidades ocorridas são sanáveis e foram sanadas durante o certame, não causando nenhum tipo de prejuízo ao erário e aos participantes do concurso.

Com a contestação juntou os documentos essenciais.

A contestação foi impugnada (id n. 5989857), oportunidade em que foi juntada decisão do TCE.

Foram aproveitadas as provas orais produzidas no processo cautelar de n. 700127618.2015.8.22.0006, bem como ouvidas outras testemunhas arroladas (id n. 13111556).

Foram ouvidas testemunhas por meio de carta precatória (id n 15423961).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público do Estado de Rondônia manifestou-se pela procedência dos pedidos constantes da inicial, de modo que fosse anulado o concurso Público para provimento de vagas no município de Presidente Médici, edital 004/2015, pugnou ainda que fossem anulados todos os atos dele decorrentes, inclusive a restituição dos valores pagos a título de taxa de inscrição (id n. 23290712).

Em suas alegações, o requerido fez remissivas à Contestação (id n.24556245) de modo que sejam julgados improcedentes os pedidos, tendo em vista que a sindicância interna instaurada pela Prefeitura Municipal apontou que os vícios/irregularidades identificadas são passíveis de convalidação e não geram prejuízos. Afirmou ainda que o prejuízo decorrente da declaração de nulidade fere o interesse coletivo (id n. 24556245).

É o relatório.

II – Fundamentação

Antes de adentrar ao mérito da causa convém esclarecer que a denunciação à lide do Instituto Exatus Ltda, foi rejeitada nos autos da ação cautelar de n. 7001276-15.2015.8.22.0006, e ratificada nos presentes autos ao id n. 11989387.

Cumpre esclarecer que a presente demanda é ação principal e na ação cautelar de n. 700127615.2015.8.22.0006 foi determinada a suspensão do concurso público para provimento de vagas no Município de Presidente Médici, vinculada ao edital n. 004/2015, proposta justamente para fins de evitar a convocação de candidatos aprovados, evitar falsa expectativa e danos a terceiros. Assim, as provas produzidas nos autos de n. 7001276-15.2015.8.22.0006 poderão, sem prejuízo, ser utilizadas no presente julgamento.

Passo ao mérito.

Do mérito

Da violação da moral da administração pública.

O artigo 37 da Magna Carta de 1988, em seu inciso II, estabeleceu que a investidura em cargo ou emprego Público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Para o doutrinador Hely Lopes Meirelles, o concurso público […] é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam os requisitos da lei (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 22ª ed., 1997, p. 380)

Brilhantemente o autor e professor pontua que o objetivo é propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam os requisitos da lei. O termo todos se aplica a candidatos, avaliadores, contratantes, auxiliares, gestores, enfim, todos aqueles que direta ou indiretamente participam do concurso. Assim, a banca fica vinculada aos princípios que norteiam a administração pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência e, por consequência, a todos os estatutos legais correlacionados, e por meio do Edital vincula todos os interessados.

Ao pontuar a realização de concurso público no artigo 37 da Constituição Federal, o Constituinte originário, traz uma função ética e indispensável ao Concurso Público, pois visa assegurar a igualdade, impessoalidade e o mérito dos candidatos (CUNHA JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Administrativo, Podium, 7ª ed., 2009, p. 244).

Para que essa finalidade seja alcançada, imprescindível a licitude dos atos praticados pela banca organizadora/examinadores/aplicadores/colaboradores/gestores, do contrário a felicidade do ser (estudo de ética para Aristóteles) não será alcançada de forma plena, justa, moral e legal. Foi essa “ferida” aberta pelo Ministério Público, candidatos e legislativo Municipal que revelou uma série de irregularidades, capaz de suspender o concurso público n. 004/2015 para provimentos de vagas no Município de Presidente Médici/RO.

Das denúncias feitas ao Ministério Público e à Câmara de Vereadores, inicialmente, relatou-se a desvinculação da própria organizadora ao edital de convocação, pois estaria deixando de cumprir os prazos estabelecidos no edital, bem como homologado o resultado final, sem a devida apreciação dos recursos. Estopim para apuração de uma série de outras irregularidades, as quais foram apuradas e relacionadas na inicial, quais sejam, falsidade ideológica, inaptidão técnica, nepotismo, violação ao edital, falsidade na indicação da comissão de concurso, divulgação prévia do resultado e deszelo pela autotutela administrativa.

O Ministério Público aduz na inicial que até mesmo o processo licitatório para contratação da empresa a ser organizadora do certame foi carreada de irregularidades, dentre elas a inobservância do próprio edital do certame, chamando atenção a realização de reuniões entre membros da comissão de

acompanhamento e fiscalização e recebimento com número de membros abaixo do mínimo estabelecido no Edital. Faça-se menção a isso apenas para demonstrar que há indícios de fraude antes mesmo de ser escolhida a banca organizadora. Contudo, a licitação da organizadora não integra o objeto da demanda, sendo o foco o concurso público propriamente dito.

Instaurada comissão especial pelo Poder Legislativo Municipal, oportunidade em que, após análises, foi verificado que parentes de alguns vereadores prestaram o concurso público, bem como que alguns vereadores também participaram da prova. Nada obsta a participação de membros do poder Executivo e Legislativo de se submeterem a prova de concurso público, desde que sujeitos às mesmas condições de igualdade e concorrência que os demais participantes.

Quanto a isso foi pontuado que o Presidente da casa de leis Vereador Gilmar de Moura Ferreira participou ativamente da Comissão que acompanhou, fiscalizou e recebeu o Concurso Público, conforme portaria 440/2015, sendo que sua esposa Katicilene Nogueira Pereira participou do Concurso Público, inscrita sob o número 0003600 (id n. 3054484, pág. 4).

Não bastasse ele próprio, o Presidente da casa de leis Vereador Gilmar de Moura Ferreira, que participou ativamente da Comissão que acompanhou, fiscalizou e recebeu o Concurso Público, se submeteu a realização da prova, estando regularmente inscrito sob n. 0003391, o qual atuou junto a comissão do Concurso mesmo após sua inscrição. Frise-se ainda que Gilmar de Moura Ferreira, na função de Presidente da Câmara, se auto-indicou para compor a comissão do Concurso, mesmo estando regularmente inscrito para participar do seletivo.

Restou comprovado nos autos o impedimento do Vereador em atuar na banca Comissão que acompanhou, fiscalizou e recebeu o Concurso Público. Ora, não só se submeteu ao certame, como sua esposa também participou do concurso público n. 004/2015, para provimento de cargos junto ao Município de Presidente Médici.

Durante seu depoimento em Juízo, a testemunha Alfredo de Almeida Genelhu, que participou da CPI instaurada pela Câmara de Vereadores de Presidente Médici/RO, afirmou que durante os trabalhos perante a comissão verificou que um membro da Câmara de Vereadores, o Presidente Gilmar de Moura Ferreira, fez as provas do concurso público e fez parte da comissão nomeada pelo Poder Executivo para acompanhar e fiscalizar os serviços de execução do concurso público (id n. 13110354, da medida cautelar de n. 700127618.2015.8.22.0006).

O Vereador Gilmar de Mendes Moura, que compôs a comissão, foi aprovado em 11º no concurso (id n. 3034208, pág. 05).

Não obstante isso, foi constatada a participação de candidatos com vínculo de parentesco com

outros vereadores e assessores jurídicos. Chama atenção ainda a participação do Vereador Ronaldo Pereira de Oliveira, inscrição n. 0004382, e de sua esposa Nelma Lopes Vieira inscrição n. 0004366, no Concurso Público. Novamente ressalta-se que nada impede a participação de pessoas públicas e de cargos eletivos no concurso público, sobretudo, em cidades menores onde a maior parte da população se submete ao exame.

Diferentemente do que consta do Relatório e dos argumentos defensivos brilhantemente levantados pelo Requerido, com devida vênia, tal vício não é sanável. A mera participação de membro da comissão no certame, bem como de seu cônjuge, importa na anulação do concurso público por vício insanável, eis que a lisura do concurso está totalmente comprometida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. CONCURSO PÚBLICO. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO EXAMINADORA. INIMIZADE COM CANDIDATO. SUSPENSÃO DO CERTAME. AGRAVO IMPROVIDO. […] 4. Os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade impõem a total isenção e imparcialidade dos membros das comissões examinadoras de concursos, a fim de proporcionar a todos os candidatos a efetiva igualdade de acesso aos cargos públicos. 5. Devem ser afastados de tais comissões examinadoras os membros que possuam amizade íntima ou inimizade manifesta com qualquer candidato, em face da fundada suspeição de parcialidade (aplicação analógica do art. 20 da Lei nº 9.784/99). 6. Declarações firmadas por três professores, três funcionários e três alunos da UFMG, apesar de ostentarem pequeno valor probatório (art. 368, parágrafo único, CPC), servem para indicar inimizade entre candidato e membro de banca examinadora, ao menos em juízo de cognição sumária (AG 2004.01.00.051799-9/MG, Rel. Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (conv), TRF1, Quinta Turma, DJ de 13/10/2005, p.82) – Grifo não original.

Não obstante, pessoas com grau de parentesco próximo à Gestora do Município de Presidente Médici à época do Concurso, a Sr.ª Maria de Lourdes Alves Dantas, foram aprovados no concurso, dentre eles Davi Alves Dantas, aprovado em 2º Lugar para o cargo de Odontólogo (id. 3054519, págs. 4/5). Não se pode olvidar ainda da aprovação das então secretárias municipais em 2º e 3º lugar para o cargo de enfermeiras, Larissa de Souza Ramalho e Cristiane Ferreira da Silveira, respectivamente.

Após, foi homologado o resultado final do Concurso Público, oportunamente foram convocados candidatos aprovados para os cargos de: clínico geral (convocado 4, sendo que haviam por edital 02 vagas para preenchimento imediato); 04 enfermeiros (dentre eles as então secretárias do Município Larissa de Souza Ramalho e Cristiane Ferreira da Silva) e 3 (três) odontólogos (dentre eles o filho da então Prefeita Davi Alves Dantas), vagas de assistente social fiscal do meio ambiente, e nutricionistas, cujo o preenchimento também era imediato, não houve convocação.

Aqui cabe fazer um adendo no descrédito que causaria à população de Presidente Médici, sobretudo quando há inúmeros outros participantes com vínculos de amizade, inimizade e grau de parentesco com outros membros da casa de Leis, da assessoria jurídica e ainda da gestora Municipal à

época, não podendo esquecer ainda que vários desses candidatos foram aprovados no concurso, dentre eles o Vereador Gilmar de Moura Ferreira.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VÍCIO DE IMPEDIMENTO DO EXAMINADOR. ANULAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE E DA IGUALDADE DE COMPETIÇÃO ENTRE OS CANDIDATOS. VALIDADE DO CONCURSO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS. I. Compulsando os autos, verifica-se que o concurso público realizado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO buscava, dentre outras, o provimento de uma vaga para o cargo de Professor Assistente do Departamento de Turismo e Patrimônio do Centro de Ciências Humanas, nível 1, disciplina Turismo (operacionalização), consoante Edital nº 123/2010. II. Ao longo da realização do concurso, ocorreram irregularidades, já que constatada estreita relação entre a segunda colocada no certame e um membro da banca examinadora, o que pode ser detectado a partir de várias elementos probatórios, dentre eles, o fato de terem elaborado em parceria o artigo acadêmico. III. Verificada a ilegalidade do ato que constituiu a banca examinadora, foi decretada pelo Reitor na UNIRIO a anulação do concurso, com fundamento no exercício da autotutela administrativa e no principio da legalidade. (AG 2012.02.01.008936-4 / Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL REIS FRIEDE, TRF2, SÉTIMA TURMA, DJ p.199/200 de 01/10/2012) – Grifo não original

Com efeito, as provas dos autos apontam para ocorrência de favorecimento, oportunismo e conveniência, se não durante as provas, pelo menos para convocação dos candidatos aprovados, de modo que resta patente a violação dos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência.

Das irregularidades durante a aplicação da prova.

Durante a aplicação da prova ocorreu uma violação ao edital, gerando incredulidade e insegurança Jurídica. A candidata Célia Pereira de Souza Silva, inscrita para o cargo de monitor de transporte escolar, assinou de próprio punho, acima do nome da candidata faltante, seu nome no cartão-resposta.Porém, o cartão-resposta não pertencia à candidata faltante, pelo contrário, a candidata estava na sala 08 da mesma escola que Célia Pereira de Souza Silva e com o cartão-resposta regular.

Assim, verificou que a candidata com inscrição de n. 1867 possuía dois cartões respostas e, oportunamente, por conveniência e praticidade, o fiscal de sala contrariou o edital de inscrição (item 18), substituindo o cartão-resposta e orientou a candidata Célia Pereira de Souza Silva a “traçar um risco sobre o nome da candidata com cartão em duplicidade” e de próprio punha grafar seu nome no cartão-resposta.

Quanto a isso a testemunha Celso Silvério Belchior, ouvida em Juízo, afirmou que durante a aplicação das provas foi chamado pelo aplicador/fiscal de sala, azo em que foi informado que um candidato regularmente inscrito não possuía gabarito com seu nome. Em decorrência disso acionou a organizadora que o orientou a utilizar o gabarito de candidatos faltantes (id n. 13110354, da medida cautelar de n.

7001276-18.2015.8.22.0006).

As irregularidades não cessaram. Durante seu depoimento em Juízo, a testemunha Alfredo de Almeida Genelhu, o qual participou da CPI instaurada pela Câmara de Vereadores de Presidente Médici/RO, afirmou que durante os trabalhos perante a comissão foi constatado erro na leitura dos gabaritos, divulgação errônea de gabaritos, substituição de gabaritos, divulgação errada de notas e exigência de documentos, a exemplo de CNH, em categoria diversa da legalmente exigida (id n. 13110354, da medida cautelar de n. 7001276-18.2015.8.22.0006).

Dentro dessas declarações e ainda abordando o conceito do Professor Hely Lopes Meirelles, resta clara a violação da moralidade da administração pública, a estrita legalidade e a concorrência justa e igual dentre os candidatos.

Ainda dentro da justa concorrência foi verificada a aplicação de prova para a vaga de Engenharia Ambiental com conteúdo diverso, sendo abordadas questões inerentes a engenharia agronômica, não prevista no edital de abertura do certame (id n. 3054526). Por si só a conduta reflete diretamente no resultado do certame, sem se olvidar que fere o princípio administrativo da vinculação ao instrumento convocatório.

Ademais, uma das testemunhas ouvidas em juízo apontou para ocorrência de vendas de gabaritos: antes de sair o resultado das provas do concurso público e de realizar as provas, recebeu a informação de que pessoas ligadas a administração do Município teriam mantido contato com a organizadora e compraram o gabarito pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id n. 13110354, da medida cautelar de n. 700127618.2015.8.22.0006).

Dentre as pessoas citadas pela testemunha, encontram-se as então secretárias municipais à época do certame Larissa de Souza Ramalho e Cristiane Ferreira da Silveira, aprovadas respectivamente em 2º e 3º lugar para o cargo de enfermeiras e convocadas para posse das vagas.

Mesma testemunha asseverou que o gabarito foi comercializado para três pessoas, sendo elas Larissa de Souza Ramalho (aprovada em 2º lugar), Cristiane Ferreira da Silva (aprova em 3º lugar) e Milleny Vieira Bambulim (aprovada em 1º lugar) – id n. 3054519 pág. 5.

Tais apontamentos importam na anulação de todas as provas aplicadas, pois o registro e os erros de correção foram apontados para mais de um dos cargos em disputa, e não consistem em vícios sanáveis, e ignorá-los leva a descrédito não apenas a administração pública, como a própria função essencial da justiça.

Não bastassem todos os fatos narrados acima, as provas aplicadas contém violação a direitos autorais, e irregularidades quanto ao corpo técnico da banca organizadora, posto que pessoas citadas como membros pela banca afirmaram em Juízo que nunca celebraram qualquer contrato com o instituto, tampouco forneceu questões ou documentos para fins de habilitação do certame.

Verifica-se nesse sentido que a falta de aptidão técnica é fundamento para desclassificação da banca organizadora do próprio certame, evidenciado neste sentido inclusive possível fraude no processo seletivo.

A inaptidão técnica e violação de direitos autorais ficaram evidenciadas nos depoimentos das pessoas que deveriam compor a banca examinadora, mas nunca o fizeram, sendo elas, Maria Neuza Luiz Gomes, Jhonatan Morandi de Oliveira e Daniel Andrade Duizith, vejamos:

A testemunha Jhonatan Morandi de Oliveira (id n. 15423817, autos da cautelar de n. 700127618.2016.8.22.0006) declarou ao Juízo que,auxiliou na correção dos recursos de engenharia ambiental, que assim o fez para ajudar o amigo Ronaldo já que não fazia parte da banca avaliadora e nem do quadro da banca organizadora do concurso. Afirmou, ainda, que não elaborou questões para o concurso de Presidente Médici.

A seu turno, a testemunha Daniel Andrade Duizith declarou em Juízo que tem receio em relação à pessoa que colocou seu nome como elaborador de questões nas provas do concurso, já que nunca as fez, bem como as colocou na prova sem sua autorização ou comunicação. Que Ronaldo colocou seu nome na banca avaliadora sem sua autorização.

No mesmo sentido foi o depoimento de Maria Neuza Luiz Gomes, que afirmou nunca ter trabalhado para o instituto Exatus e nunca fez parte da banca avaliadora/organizadora do concurso para provimento de vagas em Presidente Médici/RO.

Ora, a utilização de questões elaboradas pelas testemunhas sem o consentimento e ou autorização delas, consiste em violação a direitos autorais.

A prática de fato definido em lei como crime na elaboração das provas agrega fundamento para anulação do concurso público. Não se pode olvidar ainda que, as questões foram reproduzidas sem a autorização dos elaboradores, razão pela qual houve a interposição de inúmeros recursos contra a prova objetiva, resultando em anulação de diversas questões (id n. 3054491, pág. 3/4).

A violação escancara não apenas a falta de aptidão técnica, mas também viola a livre concorrência

entre os candidatos. Ora, eventuais enunciados confusos, ambíguos, sem sombra de dúvidas prejudicam aqueles que dedicaram horas de estudo para fazer uma prova, objetiva, coerente, coesa.

No mais, o tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ao deliberar sobre o assunto, entendeu que houve, durante o concurso público, infringência aos princípios constitucionais da impessoalidade, legalidade e moralidade (id n. 5995237).

Não obstante, consta do relatório técnico de id n. 19350329, dos autos da ação cautelar de n. 7001276-18.2015.8.22.0006, que foi destacado que as irregularidades que norteiam o concurso reputam em sua anulação, inclusive sendo encaminhado ao Município determinação para anulação pública do concurso.

Por todas as provas colacionadas nas mais de 4.454 (laudas) da ação principal e 1.152 (laudas) da ação cautelar, pelo parecer do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, pelo parecer da CPI da câmara Municipal e, sobretudo, por infringência aos princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade, vinculação ao edital, participação de membros da comissão do concurso no certame com aprovação, impõe-se a procedência dos pedidos e a anulação do Concurso Público de n. 004/2015 para provimento de vagas junto ao Município de Presidente Médici, e por consequência a anulação de TODOS os atos dele decorrentes, quais sejam, homologação de resultados, convocação para posse e convocação para outras fases do concurso.

Descabe falar em prejuízo à Administração Pública, devendo serem suportados o ônus dos atos praticados e que exaustivamente foram debatidos na presente sentença. A Administração Pública atua sobre orientação do princípio da legalidade, de modo que se verificado vício insanável praticado por qualquer um de seus agentes, o ato por ele praticado deve ser anulado. Não se trata de uma possibilidade, mas de uma imposição.

Quanto aos efeitos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça desde o ano de 2008 é no sentido de que constatada a ilegalidade, os efeitos atingem a todos, e não apenas aqueles que foram beneficiados pelo ato ilegal.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CIRURGIÃO DENTISTA DA REDE PÚBLICA. LAÇO DE CONSANGÜINIDADE DE CANDIDATO COM MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24, § 2º. DO DECRETO 21.688/00 DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Administração atua sob a direção do princípio da legalidade (art. 37 da CF), que impõe a anulação de ato que, embora emanado da manifestação de vontade de um de seus agentes, contenha vício insanável, para o fim de restaurar a legalidade violada. 2. A ilegalidade de ato que constituiu a banca examinadora inquina de nulidade todos os atos posteriores, dele decorrentes, como é o caso da realização de prova objetiva elaborada pelos membros da referida comissão; a decretação de nulidade de concurso é ato impessoal, que atinge todos os candidatos que dele participaram e não apenas aquele parente do examinador. 3. Aplica-se, na espécie, o verbete da Súmula 473/STF, segundo o qual a Administração Pública tem o poder de anular

seus próprios atos de ofício, quando eivados de ilegalidade, em observância aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia. 4. Recurso desprovido. (RMS 24979/DF – STJ – Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, data do Julgamento 25/09/2008) – grifo não original.

III – Dispositivo

Neste toar resolvo o Mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o concurso público para provimento de vagas no município de Presidente Médici/RO, edital n. 004/2015 e todos os atos deles decorrentes.

Determino que o Requerido no prazo de 90 (noventa) dias restitua os valores percebidos a título de taxa de inscrição, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Deixo de condenar em custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Presidente Médici,domingo, 19 de abril de 2020.

Angélica Ferreira de Oliveira Freire

Juíza de Direito

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

RÉU: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, CNPJ nº 04632212000142

