Ação integrada da Polícia Judiciária Civil e Polícia Penal prende irmãos do crime

EDNALDO M. DA C. e sua irmã EDNA M. DA C. foram capturados na manhã de hoje, no bairro Costa e Silva, nesta capital, em cumprimento de Mandados de prisão contra eles.

Os mandados de prisão foram expedidos pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA da Comarca de Porto Velho. EDNALDO responde por porte ilegal de arma de fogo e EDNA por tráfico de entorpecentes.

Segundo os agentes de Polícia Civil que atuam na 1 DP, localizada na Unisp Centro, a prisão dos irmão Ednaldo e Edna representam um combate a infrações penais no bairro Costa e Silva, uma vez que ambos os foragidos são suspeitos envolvimento em outras praticas delituosas na localidade.

Fonte:Assessoria de Comunicação da PCRO