Vilhena/RO: Polícia Rodoviária Federal flagra transporte de maconha em ônibus interestadual

Nem mesmo os feriados são dias de folga para a Polícia Rodoviária Federal em Rondônia. Na tarde dessa terça-feira (21), durante fiscalização em veículo de transporte de passageiros, uma pessoa foi presa pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33 da lei 11.343/06).

Na ocasião em que realizavam a inspeção no interior do ônibus, que transportava apenas 15 passageiros, cumprindo assim os termos do decreto estadual que orienta essa atividade, os agentes desconfiaram do comportamento de uma passageira, que afirmou ter realizado viagem por motivos familiares.

Em busca detalhada na bagagem transportada no compartimento de cargas, foram encontrados 20 volumes, pesando aproximadamente 1 kg cada, contendo maconha. Ao receber voz de prisão, a infratora da lei disse que o destino das drogas seria a cidade de Vilhena.

O material transportado, que pesava 19,820 kg (dezenove quilos e oitocentos e vinte gramas), foi entregue à autoridade policial na UNISP do município, onde também foi lavrado o boletim de ocorrência e a conduzida permaneceu presa à disposição do poder judiciário.

Fonte:Nucom.RO