Em Costa Marques, criança morre com tiro acidental após manusear arma de fogo

O acidente fatal aconteceu na última quarta-feira 22, na BR 429, na linha 33, setor do Caltario no km 17, na comunidade Jatobá, no município de Costa Marques.

De acordo com informações, uma criança de 12 anos estava na casa de amigos juntamente com familiares, quando encontrou uma arma de fabricação caseira e após manuseá-la ocorreu o disparo, atingindo-a no abdome.

A criança foi socorrida até o hospital municipal, mas chegou sem vida.

Fonte:Comando190