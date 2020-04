Rondônia registra 40 novos casos de Coronavírus em 24 horas e chega a 290; 207 na Capital

Um novo boletim sobre casos de Coronavírus em Rondônia foi divulgado na tarde desta sexta-feira (24) pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Confira:

Casos confirmados – 290

Pacientes curados – 60

Óbitos – 06

Pacientes internados com Covid-19 – 29

Descartados – 1.323

Aguardando resultados do Lacen – 107

Confirmados por municípios



Os 290 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:

207 em Porto Velho;

48 em Ariquemes;

20 em Ji-Paraná;

07 em Ouro Preto do Oeste;

03 em Rolim de Moura;

01 em Alto Paraíso;

01 em Buritis;

01 em Jaru;

01 em Urupá;

01 em Vilhena.

Foram confirmados 40 novos casos de Covid-19 em Rondônia, sendo 27 em Porto Velho, 12 em Ji-Paraná e um em Ariquemes.

Um idoso de 51 anos veio a óbito na noite de quinta-feira (23).

Internados por municípios



Dos 29 pacientes internados, 20 são em Porto Velho, sendo 17 no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), dois na Unidade de Assistência Médica Intensiva (AMI) e um no Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro; há, também, dois pacientes internados em Cacoal, no Hospital Regional de Cacoal (HRC) e sete em Ariquemes, no Centro de Afecções Respiratórias (CNES). Dos 29 pacientes internados, nove estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

