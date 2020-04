Após roubo em residência, polícia militar prende suspeitos, apreende arma e recupera objetos

A prisão aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira 27, em uma casa entre as ruas T-19 e T-20, no segundo distrito de Ji-Paraná.

Segundo informações da vítima, três indivíduos entraram na residência armados com um revólver e facas, e o prendeu em um dos cômodos da casa, levando um veículo Renaut Duster de placa OBG-0097, um televisor de 59 polegas e um de 42 polegas.

Após contato com a vítima a polícia militar rapidamente deu início as diligências e durante o patrulhamento no intuito de capturar os suspeitos, recebeu a informação de que na rua B, havia ocorrido um disparo de arma de fogo em uma residência e uma movimentação estranha de veículo.

De posse das informações os policiais localizaram o endereço suspeito e ao fazer a averiguação a moradora disse que havia discutido com o namorado.

Em seguida, os policiais adentraram para verificar a denúncia de disparo de arma de fogo, e encontraram em um dos quartos dois televisores com as características do roubo anterior , aproximadamente 800 gramas de maconha e uma motocicleta veículo Honda Bros de cor branca, sem placa, na cozinha.

No interior da residência, além da proprietária identificada como Adriana dos Santos, estava Jaffethi Eronias Pimenta da Silva e ao ser questionada sobre os objetos, a mesma informou que uns amigos de Ouro Preto do Oeste pediram para guardar.

Sobre a arma de fogo, a suspeita negou, mas os policiais notaram uma perfuração, possivelmente de um projetil na porta da sala.

Após conversarem com Jaffethi o mesmo relatou que Adriana havia efetuado o disparo contra o namorado e pediu para que ele escondesse a arma de fogo.

A arma, um revólver marca Taurus calibre 38, contendo 05 cartuchos, dois deflagrados, foi localizado enterrado embaixo de uma árvore na T-19.

O namorado da suspeita identificado como Cláudio Rodrigues Camargo foi localizado a 500 metros da casa e afirmou aos policiais que estava na residência da namorada quando os indivíduos deixaram os objetos e a arma, mas não delatou os outros suspeitos.

Diante dos fatos foram conduzidos juntamente com os objetos para a Unidade Integrada de Segurança Pública.