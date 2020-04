Governo Marcos Rocha esconde empresa que vendeu R$ 10,5 milhões em kits e reagentes para Coronavírus

Porto Velho, RO – O Governo de Rondônia recusa-se a dar esclarecimentos à sociedade sobre os gastos com a compra de testes para o coronavírus, conforme denunciou o advogado e professor Vinicius Miguel Raduan.

Com base na Lei de Acesso à Informação, Vinicius Raduan solicitou, oficialmente, esclarecimentos ao Governo do estado sobre quantos exames de Covid-19 foram realizados no Estado. O pedido foi negado.

O Governo Marcos Rocha também não fornece, no “Portal da Transparência”, detalhes sobre a dispensa de licitação para contratação direta para a aquisição de kits e reagentes para teste rápido de Covid-19.

Com os kites, o Governo gastou dez milhões e quinhentos mil reais, mas não disponibilizou informações sobre o fornecedor e tampouco a respeito da quantidade do material adquirido com recursos do Fundo Estadual de Saúde.

Fonte: O OBSERVADOR