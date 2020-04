Meia tonelada de cocaína é encontrada em fundo falso de caminhão em MT

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais um carregamento com meia tonelada de cocaína, com apoio da Polícia Militar, em uma abordagem na BR-163, na altura de Nova Mutum (MT). A droga seria levada para Belo Horizonte (MG). Em 24 horas, mais de uma tonelada do entorpecente foi apreendida nas rodovias federais de Mato Grosso. O flagrante aconteceu no final da manhã de domingo (26).

Equipes da PRF e da PM de Santa Rita do Trivelato faziam uma ação conjunta para coibir o tráfico de drogas na região, quando abordaram um caminhão. Após uma revista mais detalhada, localizaram diversos tabletes de cocaína escondidos em um fundo falso do veículo.

Havia aproximadamente 500 quilos de cloridrato de cocaína. O motorista confessou que pegou a droga na fronteira com a Bolívia. Ele disse ainda que levaria o carregamento até a capital mineira.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, em Cuiabá.

Saiba mais

Na manhã de sábado (25), na BR-070, em Campo Verde (MT), a PRF apreendeu 510 quilos de cocaína. O entorpecente também estava escondido em um fundo falso de um caminhão. A droga seria levada até Campinas (SP), onde seria distribuída.