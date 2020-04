Andrés desmoralizou Tiago Nunes. Técnico do Corinthians tem de pedir demissão

O presidente atacou o treinador, que criticou o Centro de Inteligência do Corinthians. “Ele devia estar no Barcelona.” E não o garantiu até dezembro

A pior situação para um treinador é ser humilhado, desprezado, ironizado pelo presidente do clube que trabalha.

Foi o que aconteceu com Tiago Nunes.

Ele mexeu em um barril de pólvora ao atacar a situação que encontrou o Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians.

O departamento foi criado em 2010, sob a administração de Andrés Sanchez.

E serve para observação de adversários e dos jogos do Corinthians, produção de vídeos da equipe e dos rivais, fazer relatórios em tempo real para serem entregues ao treinador no intervalo das partidas, buscar a correção de erros de posicionamentos e indicar treinos específicos e analisar atletas com chances de serem contratados.

Ronaldo Fenômeno deu várias sugestões para o Centro de Inteligência. E ele sempre mereceu atenção de Andrés.

Tiago não mediu palavras para atacar o CIFUT ao canal Bandsports.

“O CIFUT (…)estava sucateado em relação a informações e também a muitas questões que a gente vinha precisando.”

Andrés guardou palavra por palavra.

E esperou uma situação para dar o troco.

O dirigente deu ontem à noite deixando o treinador Tiago Nunes em péssima situação.

“É que ele devia estar no Barcelona, que não tem nem de perto o que tem no Corinthians.

“Como trabalhou no Barcelona, achou que aqui estava ruim”, atacou.

Andrés atacou o técnico em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.

O dirigente sabe muito bem que Nunes nunca trabalhou no Barcelona. Só comandou times pequenos até chegar ao Athletico Paranaense e assumir o Corinthians, no início do ano.

“Fiquei muito chateado com isso aí. Não tem nada de sucateado. Tudo de mais moderno tem lá. Quando ele (Tiago Nunes) veio, teve carta branca para mexer em tudo. O chefe do CIFUT é um tal de Pedro (Sotero) que foi ele que trouxe”, completou Sanchez.

Andrés desmoralizou o treinador.

As palavras do dirigente já chegaram aos jogadores.

Seu comando está em xeque.

Ele tem 40 anos.

FONTE: R7.COM