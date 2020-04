Cremero diz que alerta sobre 50 mil casos em abril e 500 mil em maio era apenas estimativa

Um mês após defender em entrevista coletiva um estudo de seus conselheiros afirmando que Rondônia poderia ter 500 mil casos de Coronavírus no próximo dia 2 de maio, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero) agora diz que tudo era apenas estimativas sobre a possível disseminação da doença no Estado. A manifestação foi divulgada no site da entidade e não mais em uma coletiva.

Em 27 de março o Cremero divulgou pesquisa, realizada pelos conselheiros pesquisadores Ana Lucia Escobar e Vinícius Ortigosa Nogueira, a partir de fontes oficias como a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Associação Brasileira de Infectologia, Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Sabará, e artigos internacionais.

Segundo o estudo, o número de casos do novo Coronavírus poderia chegar a 500 mil em todo o Estado a partir de maio. Segundo Ana Lúcia Escobar os casos começarão a crescer na segunda quinzena de abril, podendo chegar a 500 mil no início de maio. Ela disse, que até meados de maio toda a população poderá estar apresentando algum sintoma da doença. “Nos últimos dias eu procurei fazer uma análise do que está por vir e do que está acontecendo no nosso estado. Busquei alguns critérios e parâmetros para estimativas de casos”, disse na ocasião;

A pesquisa avaliou o comportamento do Coronavírus em cenários otimistas e pessimistas. Esses dados eram os pessimistas. O otimista também era alarmante: o Estado poderá ter 134.582 novos casos de Coronavírus até maio. Os números apurados seriam baseados na população residente com a taxa de letalidade do vírus, conforme a faixa etária.

Eram estimativas



Em uma “Nota à sociedade”, o Cremero tentou explicar a situação, afirmando que os estudos não eram seus, mas de dois docentes e profissionais da Saúde. Na realidade são seus conselheiros: Ana Lucia Escobar (Titular) e Vinícius Ortigosa Nogueira (suplente).

O Conselheiro reiterou que tudo eram estimativas e buscava difundir ações para contribuir com o “achatamento da curva”. E finaliza: “O baixo número de infectados em Rondônia revela a importância do isolamento social, medida esta, defendida pela autarquia desde início da pandemia”.

Confira na íntegra:



O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero) divulgou no dia 27 de março em coletiva de imprensa dados com ESTIMATIVAS sobre possível disseminação do Coronavírus em todo o estado de Rondônia.

Os estudos, realizados por dois docentes e profissionais da saúde, apontaram números em perspectivas pessimistas e otimistas e foram, conforme amplamente divulgado, embasados em pesquisas e dados baseados em evidências existentes.

Como uma autarquia, que luta pela Medicina e pela melhora na qualidade do atendimento na área da saúde de nossa população, o Cremero em nenhum momento deixou de oferecer e esclarecer informações sobre todas as ações que vem desenvolvendo durante esse período de pandemia.

O estudo apresentado causou estranheza e gerou especulações na mídia. A autarquia reitera que o estudo mostrou a ESTIMATIVA dos vários cenários possíveis da doença no Estado.

O compromisso do CREMERO sempre foi em difundir ações para contribuir com o achatamento da curva de disseminação, tendo como objetivo não atingirmos esses índices.

O baixo número de infectados em Rondônia revela a importância do isolamento social, medida esta, defendida pela autarquia desde início da pandemia.

O Cremero se coloca à disposição para quaisquer outras informações.

Fonte:rondoniagora