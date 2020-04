Diretoria da ASTIR preocupada com funcionamento da instituição determina desinfecção do Hospital Tiradentes

Porto Velho, RO – O Diretor da ASTIR – ST David da Silva preocupado com o bom funcionamento da instituição assim que assumiu a diretoria já determinou a criação da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e colocou como responsável a Dra Sandra (Sgt do Corpo de Bombeiros) pessoa extremamente competente.

Na sexta feira ( 24 de Abril ) em parceria com a empresa Imunizadora COMBATE foi realizada a Desinfecção do Hospital Tiradentes. Agradecemos ao Sr Antônio Marco Mourão Figueiredo proprietário da Combate que esteve presente no momento da aplicação do produto no hospital, mostrando o respeito pelos seus parceiros.

Gostaríamos, também, de agradecer a nossa colaboradora Raiana que é a Técnica do trabalho da ASTIR, Também, estiveram presentes o SD Erisson e a Dra Sandra (SGT BM) que sem estes, não teria sido possível a realização deste evento,” O nosso compromisso é com a saúde dos nossos associados, colaboradores e familiares.

Estamos fazendo o máximo que podemos para prestar um serviço de qualidade aos nossos associados” finalizou o ST David.

Fonte: ASSESSORIA/ASTIR