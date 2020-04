Governo de Rondônia compra 2 milhões em EPI\’S para SEJUS

Porto Velho, RO – O Governo de Rondônia através da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, já tem as empresas vencedoras na modalidade dispensa de licitação no Valor de R$ 1.988.575,15, para aquisição em Caráter Emergencial, de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S) e insumos básicos pra prevenção e Enfrentamento de a Pandemia do CoronaVirus (COVID-19) a fim de atender à SEJUS.

Confira abaixo as empresas vencedoras, os itens e os nominais não estão sendo informadas pelo Governo de Rondônia, e só as autoridades tem acesso, se oficiar.

HOMOLOGAR

O Governo de Rondônia está analisando e deve homologar de imediato as propostas do processo de licitação (Chamamento Público) que prevê a compra de milhares de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros insumos, no valor de R$ 1,9 milhão, para atender as necessidades do contingente populacional envolvido no Sistema Penitenciário Estadual.

De acordo com a advogada Fabrícia Santos Rangel, chefe do Núcleo de Compras da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), toda aquisição é custeada com recursos do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ), visando atender as necessidades dos servidores (policiais penais), dos reeducandos e de toda comunidade do Sistema Penitenciário, sob a gerência, fiscalização e controle do Fundo Penitenciário de Rondônia (Fupen).

AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS

A relação completa de todos os insumos e materiais que serão adquiridos pelo Governo de Rondônia consta do edital de Chamamento Público – Contratação Emergencial nº 046/2020, cujas propostas foram recebidas (14.04.2020) e já estão sendo analisadas pela Superintendência Estadual de Licitações (Supel), podendo ser homologadas a qualquer instante, tendo em vista a necessidade de caráter excepcional com amparo nas disposições do Decreto de Calamidade Pública.

Dentre tantos produtos e insumos que integram o conjunto das aquisições do Governo para atender à demanda do Sistema Penitenciário Estadual constam da relação álcool em gel 70% e álcool etílico hidratado 70%, avental descartável manga longa, dispenser (recipiente) de álcool em gel e sabonete líquido, dispenser para papel toalha absorvente, frasco spray 500 ml, frascos bisnaga de plástico 60 ml, hipoclorito de sódio a 2,5%, lixeira com acionamento com pedal 20 litros, e lixeira com acionamento com pedal 50 litros.

Da mesma forma, estão na lista para aquisição, por fundamentais que são no combate ao coronavírus, insumos como luva de látex para procedimentos tamanho G, luva de látex para procedimentos tamanho M, luva de látex para procedimentos tamanho P, máscara cirúrgica tripla descartáveis com elástico, máscara de proteção N95 PFF-2, óculos de proteção NR-6 incolor ou protetor facial, papel toalha, pulverizador 20 litros, sabonete líquido, saco de lixo, saco de lixo infectante cor branca de 100 litros, saco de lixo infectante cor branco de 50 litros, termômetro infravermelho e toucas descartáveis, etc.

A relação completa de todas as aquisições do Governo do Estado (previstas) pode ser confirmada na Planilha de Quantitativos e Distribuição, objeto do Chamamento Público -046/2020/Beta/Supel/RO, que detalha todas as compras, de cada item, com as especificações técnicas e os quantitativos, e ainda com a justificativa de que todo o procedimento está amparado no Plano de Contingência do Estado, que segue as orientações do Plano de Contingência Nacional, assim como no Decreto de Calamidade Pública do Estado de Rondônia, tudo em consonância com as recomendações e orientações internacionais da Organização Mundial da Saúde (OMS), diante da emergência mundial em saúde pública, causada pela disseminação do novo coronavírus, o causador da Covid-19.

CONFIRA ABAIXO:

Dispensa / Contratação direta

23 de abril de 2020

Objeto

Aquisição em Caráter Emergencial, de Equipamentos de Proteção Individual( EPI’S) e insumos básicos pra prevenção e Enfrentamento de a Pandemia do CoronaVirus (COVID-19) a fim de atender a Secretária do Estado da Justiça – SEJUS

Detalhes da Licitação

Modalidade: Dispensa / Contratação direta

Unidade Administrativa: SEJUS – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

Nº Processo SEI: 0033.135766/2020-89

Fonte de Recurso: 0240

Projeto/Atividade: PREVENIR E ENFRENTAR A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO COVID-19, NO SISTEMA PRISIONAL

Elemento Despesa: 449052 e 449052

Valor (em R$) R$ 1.988.575,15

Empresa Contratada: AMS COM. DE MAT. EM GERAL EIRELI EPP , vide informações para visualizar as outras empresas vencedoras

CNPJ 10.752.045/0001-76

Mais Informações

A empresa RONDÔNIA IND. E COM. DE PROD. QUIM. LTDA, CNPJ nº 15.857.873/0001-92, apresentou melhor proposta no item 02 no valor total de R$ 274.386,00 (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais),

A empresa MC IND. E COM. DE PAPEIS LTDA, CNPJ nº 19.288.989/0001-09?, apresentou a melhor proposta no item 03, no valor de R$ 102.073,60 (cento e dois mil, setenta e três reais e sessenta centavos),

A empresa CONCEITOS COM. DE ART. DEUSO COM. LTDA,CNPJ nº 08.583.629/0001-13 , apresentou a melhor no item 16 no valor total de R$ 10.962,00 (dez mil, novecentos e sessenta e dois reais),

A empresa MEDICAL DA AMÂZONIA EIRELI – ME, CNPJ nº 34.758.599/0001-49, apresentou melhor proposta nos itens 10, 22 e 24, no valor total de R$ 24.499,52 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos),

A empresa DSB COM. E SER. EIRELI – ME, CNPJ nº 17.878.902/0001-28?, apresentou a melhor proposta no item 19, no valor total de R$ 53.674,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais),

A empresa ECOLIM EIRELI – ME, CNPJ nº 17.221.558/0001-08, apresentou a melhor proposta nos itens 08, 09, 17, 23 e 25, no valor de R$ 116.637,73 (cento e dezesseis mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos),

A empresa HEROPEÇAS LTDA – ME, CNPJ nº 10.685.231/0001-30, apresentou melhor proposta nos itens 11, 12, 13, 14 e 18, no valor de R$ 719,026,30 (setecentos e dezenove mil, vinte e seis reais e trinta centavos),

A empresa MULTILASER INDUSTRIAL S.A, CNPJ nº 59.717.553/0006-17, apresentou a melhor proposta no item 15, no valor de R$ 278.600.00 (duzentos e setenta e oito mil e seiscentos reais),

A empresa STAR COM. DE SUP. EIRELI – ME, CNPJ nº 05.252.941/0001-36, apresentou a melhor proposta no item 20, no valor de R$ 78.716,00 (setenta e oito mil, setecentos e dezesseis reais).

Fonte: O OBSERVADOR