Prefeitura da capital entrega ao Samu duas ambulâncias para reforçar o atendimento à população

A prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) entregou duas ambulâncias ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para suporte no atendimento à população. A entrega dos veículos de urgência e emergência ocorreu na manhã desta sexta-feira (24), sem a presença da população. Estiveram presentes apenas alguns representantes do poder público, em respeito às normas de segurança para evitar o contágio do coronavírus, usando máscaras e mantendo distância entre eles.

Devanildo Santana falou sobre a importância da entrega das ambulâncias pelo prefeito Hildon Chaves, para atender as demandas de urgência e emergência com mais agilidade à população e incentivou a equipe do Samu que faça bom uso dos veículos.

As ambulâncias foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e são do tipo Unidades de Suporte Básico (USB), para atender aos casos de menor complexidade e contam com equipamento básico de suporte à vida. Segundo o departamento de Média e Alta Complexidade da Semusa, um dos veículos será equipado para se transformar em Unidades de Suporte Avançado (USA) ou UTI móvel, com tecnologia que ajuda a salvar vítimas de traumas graves.

De acordo com a gerente do Samu, Simone Gonzaga, “são muito oportunas essas ambulâncias, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil e esses dois veículos serão destinados principalmente aos atendimentos de Covid-19 para atender melhor a população”.

O Samu conta hoje com sete ambulâncias e hoje recebendo essas duas totalizam nove para atender a população. A Secretaria Municipal de Saúde conta com 28 ambulâncias, sendo que 19 são para a Atenção Básica. As ambulâncias são tanto para suporte básico quanto para suporte avançado e ainda para atendimento aos casos de Covid-19. Os novos veículos vão auxiliar o serviço e dar mais agilidade nas respostas aos chamados da população.

A secretária Municipal de Saúde falou sobre a importância no atendimento à população nesse momento de pandemia. “Precisamos dos veículos novos porque sempre tem algum veículo que precisa de manutenção e são muitos os chamados. Essas duas ambulâncias são novas e vem reforçar a frota, e assim a gente vai poder melhorar o atendimento e ainda vamos equipar com respirador e vai ficar ainda mais completa para a população nesse momento para atendermos os chamados de vítimas do coronavírus, principalmente.”

Além de Eliana Pasini e sua adjunta, Marilene Penati, estiveram prestigiando o ato o secretário adjunto Geral de Governo, Devanildo Santana, o vereador Da Silva (Antonio Carlos Da Silva), a gerente do Samu, Simone Gonzaga; o diretor clínico do Samu, Rógeres Barroso e Robson Castro, representante da empresa Aibara Distribuidora de Peças, que doou kits de higienização para as ambulâncias.

FONTE: ASSESSORIA CONDECOM