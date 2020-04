Ministério Público vai investigar se é verdade a informação. Publicação confirmando o contágio em rede social, teria sido excluída; as fotos que confirmaria o evento também foi removida.

Nesta terça-feira, dia 28 de abril, o Jornal Eletrônico Portal P1 teve acesso a informação de que o Ministério Público de Rondônia, vai investigar a participação numa festinha num sítio, da mulher de 35 anos e outra vinte pessoas pelo menos, no último final de semana.

A mulher vítima do coronavírus teria passado cinco dias no Pronto Socorro João Paulo II, em Porto Velho, de onde teria saído contaminada com o vírus.

A vítima chegou publicar em sua rede social o resultado positivo para Covid-19, nesta terça-feira, mas teria excluído a publicação.Fotos publicada no dia 26, domingo acaba entregando a mulher, se realmente participou ou não de uma festa; essas fotos também foram excluídas.

Ela estaria sendo tratada e a família monitorada, conforme informou a Secretária Municipal de Saúde de Jaru.

Se comprovada a participação da mulher numa festinha, no final de semana, provavelmente todos os que estiveram com ela e seus familiares, além de colegas de trabalho e que tiveram contato com essas pessoas, deverão ser monitoradas por 14 [quatorze] dias ininterruptos.

Não há informações sobre a confirmação da participação ou não, mas a movimentação em redes sociais, ligaram o alerta das autoridades e poderá influenciar ações no perímetro urbano, a partir desta quarta-feira.

A mulher testada positivo para COVID-19 é moradora do Residencial Savana Park em Jaru, RO.

