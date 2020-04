Prefeito suspende decreto e comércio não essencial deve voltar a fechar

Após liberar a reabertura de grande parte do comércio em Porto Velho (RO) desde a última segunda-feira (27), o prefeito Hildon Chaves (PSDB), decidiu suspender, por tempo indeterminado, efeitos de dois decretos que permitiriam a abertura gradual do comércio da cidade em meio a pandemia por Coronavírus. Hildon confirmou a informação e disse que decidiu seguir as orientações do Governo. “Como o governador Marcos Rocha havia promulgado novo decreto, a Prefeitura resolveu acompanhar essas novas orientações do Poder Executivo para caminhar de modo igual com o Estado. O governador disse lá atrás que não iria mais promulgar decreto e deixaria nas mãos das prefeituras, mas resolveu emitir um novo decreto, então nós recuamos no nosso”, disse o prefeito que vai detalhar sua decisão em entrevista coletiva nesta quarta-feira (29).

O novo decreto suspende os efeitos de decretos anteriores, que permitiram a abertura gradual de vários empreendimentos: gráficas, papelarias, imobiliárias, seguradoras, concessionárias de automóveis, motocicletas, caminhões e equipamentos pesados, lojas de veículos novos e seminovos, lavanderias e serviços essenciais de limpeza como limpa-fossa, produtos de informática e telefonia, óticas, joalherias, relojoarias, salões de cabeleireiro, clínicas de estética, barbearias e lojas de cosméticos, confecções em geral, armarinhos, e aviamentos, comércio de calçados em geral, eletroeletrônicos, autoescolas e despachantes, além do shopping, que poderia abrir no próximo dia 4.

Assim, fica valendo o decreto do Governo do Estado, 24.979, que define a abertura apenas de:

açougues, panificadoras, supermercados, atacadistas, distribuidoras e lojas de produtos naturais;

lotéricas e caixas eletrônicos;

serviços funerários;

clínicas de atendimento na área da saúde, clínicas odontológicas, laboratórios de análises clínicas

e farmácias;

consultórios veterinários, comércio de produtos agropecuários, pet shops e lojas de máquinas e

implementos agrícolas;

postos de combustíveis, borracharias e lava-jatos;

indústrias;

obras e serviços de engenharia e lojas de materiais de construções;

oficinas mecânicas, autopeças e serviços de manutenção;

hotéis e hospedarias;

escritórios de contabilidade, advocacia e cartórios;

óticas e comércio de insumos na área da saúde, inclusive aquelas que vendam e/ou distribuam produtos e aparelhos auditivos;

restaurantes e lanchonetes, exceto self-service;

lojas de equipamentos de informática;

livrarias, papelarias e armarinhos;

lavanderias;

concessionárias e vistorias veiculares; e

lojas de eletrodomésticos, móveis e utensílios.

