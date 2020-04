Salários de servidores ajudam reaquecer o comércio em RO

Nesta semana começaram os pagamentos dos salários de servidores públicos e de fornecedores dos governos, e isso fez reagir o comércio em Rondônia. Os dias de isolamento social com o fechamento das empresas e instituições afetou a economia. A reabertura mesmo que gradual das empresas, pode salvar a economia e empregos.

Em levantamento preliminar, com base em informações do IBGE e portais de transparência, a assessoria econômica da Fecomércio (Federação do Comércio de Rondônia) estima que, somente a folha de pagamento do governo estadual gira em torno de R$ 230 milhões por mês. Isso representa algo como 0,55% do PIB (Produto Interno Bruto), mas, capaz de girar, indiretamente, na economia algo como R$ 696 milhões por mês. Dessa forma, representa cerca de 19,8% dos recursos movimentados pela economia regional.

Também existe uma estimativa que a participação total do governo, com o pagamento de fornecedores, chega a 27,6% do movimento total. Pelos dados disponibilizados, a participação de governos injetando na economia local, seja próxima dos 32% no total, levando em conta os dados colhidos pelo IBGE.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB) antecipou os pagamentos de salários dos servidores da capital, ocorrida na última sexta-feira (24), e estuda a possibilidade de antecipar também em maio para estimular a retomada do comércio.

Os servidores públicos do governo federal também já receberam seus salários deste mês. O governo estadual manteve o calendário os servidores receberam ontem (28. Para o mês de maio, os salários serão pagos no dia 27.

O reflexo já é percebido. Na região central, onde as ruas estavam desertas, o fluxo de veículos e pessoas vem normalizando. As empresas já estão vendendo mais nesta última semana de abril e deve manter aquecido com as vendas do período do Dia das Mães.

