Criança de 10 anos é diagnosticada com Covid-19 em Cacoal

Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, a prefeita Glaucione Rodrigues confirmou o primeiro caso de Covid-19 em Cacoal. Trata-se de uma criança de 10 anos de idade.

Por telefone, a equipe do jornal Tribuna Popular entrou em contato com a secretaria municipal de Saúde, Célia Calado, em busca de maiores informações. De acordo com a secretária, a criança apresentou os primeiros sintomas no dia 18 de abril e a primeira notificação foi feita junto ao Hospital Materno-Infantil.

A partir daí a criança passou a ser monitorada e permaneceu em isolamento. A coleta do material para exames foi feito no dia 23 de abril, com a confirmação do resultado na manhã desta quinta-feira (30).

Conforme explicou a secretaria municipal de saúde de Cacoal, todos os parentes e pessoas que tiveram contato com a criança estão sendo monitorados e também estão em isolamento, mas nenhum deles apresentou ainda sintomas da doença. Os profissionais do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 está fazendo todo o mapeamento das pessoas que tiveram qualquer contato com a criança diagnosticada com a doença.

Sobre o estado de saúde da criança, Célia Calado destacou que a criança passa BM, está em casa e recebendo toda a atenção dos profissionais de saúde. Um alerta da secretária é para que todas as pessoas, a partir do momento que recebe a notificação, que cumpra o isolamento social e todas as orientações repassadas pelos profissionais.

