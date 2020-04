OPERAÇÃO ARRASTÃO – PC cumpre Mandados de Busca e fecha mais duas bocas de fumo em Ji-Paraná

Dando continuidade com a Operação “Arrastão”, que iniciou com a prisão do principal fornecedor de drogas, em Ji-Paraná, conhecido como “Verci”, Policiais Civis cumpriram, na tarde desta quarta-feira, dia 29, mais dois Mandados de Busca e Apreensão.

Um dos comércios ilegais de drogas funcionava em um bar, no bairro Geraldo Alvim, próximo ao Bairro Bosque dos Ipês, no 1º Distrito de Ji-Paraná. O local era bastante conhecido entre os usuários de drogas como “Boca do Marcelo”.

Durante as buscas, os policiais localizaram uma porção de “Crack”, dinheiro e vários utensílios usados para embalar a droga.

O outro local era conhecido como “Boca da Adriana”, que funcionavam em uma residência na Rua 31 de Março, próximo a APAE, também no 1º Distrito.

Quatro pessoas foram presas nesta ação policial e nove conduzidas por “Posse de Entorpecente”. Além das prisões, os policiais também apreenderam três veículos, sendo duas motos e um carro.

