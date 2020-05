Ministério da Saúde contrata 267 profissionais de saúde para atuar no Amazonas

O estado do Amazonas ganhará, a partir de segunda-feira (4) um reforço de 267 profissionais de saúde, contratados pelo Ministério da Saúde, para atuar no enfrentamento à Covid-19. São 37 médicos, 118 enfermeiros, 57 técnicos em enfermagem, 26 fisioterapeutas, 12 farmacêuticos e 17 biomédicos. Estes profissionais se inscreveram na ação estratégica “O Brasil Conta Comigo”, que está cadastrando e capacitando profissionais, residentes e estudantes da área de saúde de todo o país para atuarem no atendimento à população diante da pandemia de coronavírus, em apoio aos estados e municípios que mais precisam. A contratação destes profissionais é temporária, por até seis meses, e remunerada de acordo com o salário base de cada categoria.

Dos 267 profissionais de saúde que aceitaram o convite para fazerem parte da primeira equipe de apoio no atendimento de pacientes infectados pela doença, 236 moram em Manaus e outros 31 são de outros estados da Federação, que se reunirão em Brasília e embarcarão amanhã (3) à noite para Manaus (AM). Já na segunda pela manhã os profissionais passarão por capacitação presencial para o enfrentamento à Covid-19, incluindo palestra com os psiquiatras da Sociedade Brasileira de Psiquiatria – Regional Amazonas (SBP-AM), Jorge Akel e Cleber Naief, sobre os cuidados com a saúde mental.

Esses profissionais também já realizaram o curso online de Protocolos de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19), que foi disponibilizado por e-mail após o cadastro na iniciativa “O Brasil Conta Comigo – Profissionais de Saúde”. Segundo definição da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, os profissionais devem ser deslocados para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS) de Manaus, Tabatinga, Itacoatiara e Manacaparu.

Para apoiar as ações de planejamento técnico e logístico, em conjunto com os gestores do SUS no estado e da capital Manaus, o Ministério da Saúde enviará uma equipe junto com os profissionais, que será coordenada pelo diretor do Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), Alessandro Glauco dos Anjos Vasconcelos.

Os profissionais contratados receberão salário base, acrescido de adicional de insalubridade, e compatível com a carga horária específica da sua profissão. O Ministério da Saúde também providenciará alojamento, alimentação, transporte e seguro saúde, além de equipamentos de proteção individual (EPI) para a realização do trabalho.

Profissionais de saúde que fazem parte da 1ª Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” – Amazonas

Especialidade dos profissionais dispostos a atuar

Estado do Amazonas

Outros estados

Total

Médicos

28

9

37

Enfermeiros

104

14

118

Técnicos em Enfermagem

54

3

57

Fisioterapeutas

24

2

26

Farmacêuticos

12

–

12

Biomédicos

14

3

17

Total

236

31

267

O BRASIL CONTA COMIGO

O objetivo da estratégia de cadastramento dos profissionais é auxiliar os gestores do SUS nas ações de enfrentamento à Covid-19. Sendo assim, cabe aos gestores locais o recrutamento destes profissionais, que podem fazer o cadastro clicando aqui. Ao final do curso online de capacitação, o profissional poderá sinalizar se deseja fazer parte das ações de enfrentamento ao coronavírus, assim poderá ser chamado para trabalhar em locais onde há necessidade, conforme a dinâmica da circulação do vírus no território nacional.

Até o momento, já são mais de 900 mil profissionais de todas as 14 categorias da área da saúde cadastrados, sendo que cerca de 400 mil estão dispostos a atuar no enfrentamento à Covid-19. A atuação pode ser desde postos de saúde até os serviços de pronto-atendimento e leitos de UTI.

Para participar da iniciativa os profissionais não podem ter vínculo atual empregatício com a administração pública direta ou indireta, já que se trata de um reforço ao SUS, e nem estar entre os grupos de risco para coronavírus, ou seja, ser maior de 60 anos ou possuir doenças pré-existentes.

Além da estratégia “O Brasil Conta Comigo”, outra forma dos profissionais de saúde atuarem na prevenção e combate ao coronavírus é integrando, como voluntários, a Força Nacional do SUS. Neste caso, o Ministério da Saúde já havia enviado 29 profissionais voluntários para reforçar temporariamente o atendimento nas unidades de saúde do estado do Amazonas. Foram 8 médicos, 19 enfermeiros e 2 fisioterapeutas, que também passaram por treinamento ofertado pelo Ministério da Saúde.

Clique aqui para acessar as perguntas mais frequentes sobre o programa O Brasil Conta Comigo

Lista de profissionais que farão parte da 1ª equipe de apoio da estratégia “O Brasil Conta Comigo”

NOME

PROFISSAO

Alexsandro Da Silva E Silva

Biomédico

Ana Rita De Moura Barros

Biomédico

Anderson Dos Passos Castro

Biomédico

Daniele De Araujo Sampaio

Biomédico

Davison Taveira De Oliveira

Biomédico

Deverson De Paulo Da Silva Lima

Biomédico

Douglas Pereira Vieira

Biomédico

Fátima Almeida De Lima

Biomédico

Felipe Silva De Souza

Biomédico

Iasmin Eodrigues Baracho

Biomédico

Jessica Vanina Ortiz

Biomédico

João Vitor Marinho Matos

Biomédico

Karen Karolyny Alves Da Silva Magalhes

Biomédico

Rayane Belmiro De Lima

Biomédico

Rocicleide Da Silva Araújo

Biomédico

Sabrina Vieira Barreto Sales

Biomédico

Shirlene Andrade Monteiro

Biomédico

Adriana De Souza Lobato

Enfermeiro

Adriano Araújo Da Silva

Enfermeiro

Alessamara Santos Dantas De Brito

Enfermeiro

Alexandra Cristina Fassina

Enfermeiro

Alexandre Fernandes da Silva Rodrigues

Enfermeiro

Aline Damacena Moreira

Enfermeiro

Aline Nogueira Torres

Enfermeiro

Allyson Rodrigues Sousa

Enfermeiro

Amanda Araújo Paz

Enfermeiro

Ana Lucia Alves Da Silva Santos

Enfermeiro

André Felipe Silva Dos Santos

Enfermeiro

Andrea Nunes Monteiro

Enfermeiro

Andria Marcia De Souza Dias

Enfermeiro

Arlene Grangeiro Rocha

Enfermeiro

Auliab Freitas Melo

Enfermeiro

Aurinete De Jesus Nunes Ferreira

Enfermeiro

Bárbara Luiza Oliveira Costa

Enfermeiro

Brenda Karolyne Barroso Pinto

Enfermeiro

Bruno Miranda Da Silva

Enfermeiro

Camila De Castro Aguiar De Souza

Enfermeiro

Carlos Henrique Almeida Cajuhi

Enfermeiro

Carolina Dourado Do Nascimento

Enfermeiro

Caroline Da Silva Sales

Enfermeiro

Celso Renê De Souza Rolim

Enfermeiro

Claudia Macedo Da Rocha

Enfermeiro

Cláudia Roseane Progênio Dias

Enfermeiro

Cleberson Morais Caetano

Enfermeiro

Conceição Albuquerque Peixoto

Enfermeiro

Cristiane Correa De Souza

Enfermeiro

Daniely Galúcio Nunes

Enfermeiro

Diego Acris Do Vale

Enfermeiro

Diele Beltrão Glória

Enfermeiro

Edilaine Rucaglia Rizzo

Enfermeiro

Edilza Fonseca Gois

Enfermeiro

Edinalva Lima Da Costa

Enfermeiro

Ednalva Souza Dos Anjos

Enfermeiro

Edney Bentes De Oliveira

Enfermeiro

Elen De Oliveira Vieira Bandeira

Enfermeiro

Élison Garcia Corrêa

Enfermeiro

Ellen Polyanne Silva Caetano

Enfermeiro

Emerson Rubens nani cardoso

Enfermeiro

Erica Naiara Nunes Gomes

Enfermeiro

Esther Machado Da Rocha

Enfermeiro

Evelyn Castro Da Costa

Enfermeiro

Fabiana Soares Da Silva

Enfermeiro

Fernanda Viana Alves

Enfermeiro

Francinira Soares De Oliveira

Enfermeiro

Francyane Da Silva Pereira

Enfermeiro

Frandielson Da Silva Santos

Enfermeiro

Frederico Lopes Alves Vieira

Enfermeiro

George Lucas Augusto Trindade Da Silva

Enfermeiro

Gesiele Carol Lucena Parga Oliveira

Enfermeiro

Greicy Cavalcante Messias

Enfermeiro

Hellen Cristina Da Silva Ávila Ponce

Enfermeiro

Ingrid Ramos Cavalcante

Enfermeiro

Ivanete Nogueira De Matos

Enfermeiro

Izaias Corrêa De Oliveira

Enfermeiro

Jander Clay Vieira Da Costa

Enfermeiro

Jerly Ruth Yumbato Yepez De Lopez

Enfermeiro

Jéssica Lisla Rodrigues Moura

Enfermeiro

Jéssica Lopes Jaques

Enfermeiro

Jéssica Loureiro De Oliveira

Enfermeiro

Jéssica Sanches Xavier De Matos

Enfermeiro

Joiciane Oliveira Martins Nery

Enfermeiro

José Luiz De Andrade Costa

Enfermeiro

Joyce Nunes Miranda

Enfermeiro

Joyci Nunes Miranda

Enfermeiro

Juliana Riquetto De Freitas

Enfermeiro

Katiuscia Nascimento Pereira

Enfermeiro

Kelen Fernandes Alves

Enfermeiro

Lara Abreu Ribeiro Alves

Enfermeiro

Larissa Da Silva Vieira

Enfermeiro

Laydja Jane Antunes De Oliveira Macêdo

Enfermeiro

Leandro Gurgel Da Silva

Enfermeiro

Lorena Pereira Aparício Campos

Enfermeiro

Luana Pires Ribeiro

Enfermeiro

Luanna Cardoso Sanches

Enfermeiro

Luciane Sayuri De Souza Muranaka

Enfermeiro

Luciane Souza De Jesus Dos Santos

Enfermeiro

Mairon Henrique De Freitas Ramos

Enfermeiro

Marcelly Rodrigues Pessoa

Enfermeiro

Marcia Nascimento Lima

Enfermeiro

Marcos José Rosas Janeiro

Enfermeiro

Maria Ester Nogueira Pires

Enfermeiro

Maria Isabel Damasceno Santos

Enfermeiro

Maria Perpetuo Socorro Oliveira De Lemos

Enfermeiro

Mariana Coelho De Castro

Enfermeiro

Marina Pereira Sousa

Enfermeiro

Marluce Santos Alves

Enfermeiro

Maxi Arlem Macedo Marinho

Enfermeiro

Meiriane Ferreira Souza

Enfermeiro

Mirela Tenório Guimarães

Enfermeiro

Monica Dos Santos Barbosa

Enfermeiro

Nádia Mara Da Silva Santos

Enfermeiro

Paula Angélica Farias

Enfermeiro

Paulo Henrique Da Silva Nunes

Enfermeiro

Pedro Mauricio De Souza Moraes

Enfermeiro

Pollyanna Pereira De Moura

Enfermeiro

Priscila Kimie Muranaka Rodrigues

Enfermeiro

Priscila Úrsula Braga Soares

Enfermeiro

Priscilla Kelly Silva Diniz De Paula

Enfermeiro

Raisa Lobato Rebello De Souza

Enfermeiro

Rebeca Castro Moreira

Enfermeiro

Romilda Pereira De Lira

Enfermeiro

Ruth Samara Dutra

Enfermeiro

Samara Da Silva Franco

Enfermeiro

Sâmia Do Vale Gurgel

Enfermeiro

Sand Ilary Crisostomo Meireles

Enfermeiro

Silma Da Silva Matos

Enfermeiro

Tamires Gomes Tavares

Enfermeiro

Thalia Andrade Brasil

Enfermeiro

Thiago Hipe Da Costa

Enfermeiro

Valeria Moreira Da Costa

Enfermeiro

Valéria Santos Da Silva

Enfermeiro

Vangila De Souza Vasconcelos

Enfermeiro

Viviane Santos Da Silva

Enfermeiro

Waldex Ribamar Alves De Moraes Júnior

Enfermeiro

Yuri Takahashi

Enfermeiro

Ariany Oliveira De Almeida

Farmaceutico

Claudiane Alfaia Da Costa

Farmaceutico

Elayne Cristina Souza Ribeiro

Farmaceutico

Elisangela Alves Martins Lemos

Farmaceutico

Jhonathas Dos Santos Furtado

Farmaceutico

Josué Arruda Da Silva Júnior

Farmaceutico

Josué Nelio Brutus

Farmaceutico

Juliana Barbosa Santos

Farmaceutico

Luciano Dantas Pimentel

Farmaceutico

Maciane Souza Macedo

Farmaceutico

Pamela Silveira Grangeiro

Farmaceutico

Rosiane Da Silva Costa

Farmaceutico

Ana Ney Fonseca Campos

fisioterapeuta

Bruna Dos Santos Chaves

fisioterapeuta

Ciliane Nascimento De Souza

fisioterapeuta

Daniele Escarlete Silva De Sousa

fisioterapeuta

Elkeane Da Silva Delgado

fisioterapeuta

Fabiana Caroline Aguiar Lima

fisioterapeuta

Felipe Araújo Maciel

fisioterapeuta

Fernando Hugo Jesus Da Fonseca

fisioterapeuta

Gabriela Dalila Adonsk Martinelli

fisioterapeuta

Josiel Martins Da Silva

fisioterapeuta

Josimara Palheta Corrêa

fisioterapeuta

Juliano Silva De Souza

fisioterapeuta

Luciano De Almeida Paes

fisioterapeuta

Madria De Andrade Figueira

fisioterapeuta

Manoela Pinto Rios

fisioterapeuta

Maria Manuela De Brito Vieira

fisioterapeuta

Mateus Henrique Lima

fisioterapeuta

Mayanne Do Nascimento Silva

fisioterapeuta

Mileny Nogueira Martins

fisioterapeuta

Osmar Cardoso Ferreira Júnior

fisioterapeuta

Paula De Lima Rodrigues

fisioterapeuta

Raquel Barroso Amora

fisioterapeuta

Saionara Oliveira De Vasconcellos

fisioterapeuta

Sanara Auzier Lopes

fisioterapeuta

Wanessa Do Nascimento Jacinto

fisioterapeuta

Yasmine Oliveira Braga Brandao

fisioterapeuta

Alexandra Jankauskas

Médico

Amanda de Menezes Regis

Médico

Ana Carina Serfaty Da Silva

Médico

Ana Karolina Araújo Monteiro Forte

Médico

Andréa Regina Martins De Carvalho

Médico

Atena Felipe De Matos

Médico

Brena Elizandra

Médico

Bruno Falconi Fontoura

Médico

Carolina Iglesias Bacholsky

Médico

Christiane Gomes Queiroz

Médico

Dario Figueiredo Silva Júnior

Médico

Ednara Tardioli Soares

Médico

Evellyn Ferreira Santos

Médico

Guilherme Cesar Monte Giovanazzi

Médico

Henrique Freitas Araújo

Médico

João Bosco da Silva Junior

Médico

João Haroldo Silva De Jesus Sobrinho

Médico

Juliana Vieira De Oliveira

Médico

Luan Matos De Menezes

Médico

Lucas Vieira De Oliveira

Médico

Luiz Eduardo Gapanowicz

Médico

Maria Claudia Noli Mendoza

Médico

Marieli Deolindo Vieira

Médico

Matheus Luis Menezes Vaconcellos de Araújo

Médico

Maycon grimm Reis

Médico

Michaell Davidson Vieira

Médico

Michaell Davidson Vieira

Médico

Nuria Alonso Lopez Cid

Médico

Pedro Henrique Da Silva Gomes

Médico

Rani Gabriela Ferreira Keppler

Médico

Sebastião Soares Farias

Médico

Tainá da Silva Pontes

Médico

Taisa Helena Lopes Veredo

Médico

Thalyson Nascimento

Médico

Thalyssa figuereido magalhaes

Médico

Thaynara de Carvalho Barros

Médico

Yoel Rafael Jaspe Medina

Médico

Adriane Da Cunha Aragão Rios Fagundes

Técnico de Enfermagem

Alessandra Oliveira Da Silva

Técnico de Enfermagem

Aline Gonzaga Capelezzo

Técnico de Enfermagem

Andressa Cristine Da Silva Machado

Técnico de Enfermagem

Andreza Soza Do Nascimento

Técnico de Enfermagem

Anne Thayná De Souza Carvalho

Técnico de Enfermagem

Caroline Alves De Souza

Técnico de Enfermagem

Cherlanny Adriany Queiroz De Medeiros

Técnico de Enfermagem

Cleuton Castilho Falcão

Técnico de Enfermagem

Crislane Da Silva Santos

Técnico de Enfermagem

Eliandro Silva De Farias

Técnico de Enfermagem

Elisangela Simoes Da Silveira

Técnico de Enfermagem

Elizabeth Cristina Da Silva Cunha

Técnico de Enfermagem

Fabiana Canaveira Araújo

Técnico de Enfermagem

Fabiane De Jesus Duque De Lima

Técnico de Enfermagem

Flavia Feitoza Barroncas

Técnico de Enfermagem

Francisco Kennedy Lima Sevalho

Técnico de Enfermagem

Grayce Paula Silva De Jesus

Técnico de Enfermagem

Huana Dos Santos Façanha

Técnico de Enfermagem

Isabele Machado Cavalcante

Técnico de Enfermagem

Joane Feitosa Dos Santos

Técnico de Enfermagem

João Victor Matos De Assis

Técnico de Enfermagem

Juliane Lopes Da Mota

Técnico de Enfermagem

Karen Priscila Silva Pimentel Pereira

Técnico de Enfermagem

Kátia Batista Ramos

Técnico de Enfermagem

Katiane De Souza Lima

Técnico de Enfermagem

Ketlen Cristina Dos Santos Fonseca

Técnico de Enfermagem

Leiliane Da Rocha Dos Santos Malaquias

Técnico de Enfermagem

Lionella De Araújo Rêge

Técnico de Enfermagem

Lucio Carvalho Silva

Técnico de Enfermagem

Luiz Felicio Leite De Matos

Técnico de Enfermagem

Maria Thayonara Teles Sampaio

Técnico de Enfermagem

Maryane De Souza Lima

Técnico de Enfermagem

Maycon Nascimento Da Costa

Técnico de Enfermagem

Mônica Cristina Saldanha Pessoa

Técnico de Enfermagem

Narhel Khateryne A Pires

Técnico de Enfermagem

Patricia Batista Costa

Técnico de Enfermagem

Paulla Karinna Batista Cavalcanti Chaves Da Silva

Técnico de Enfermagem

Raimundo Mardeuves Costa Loris Guimarães

Técnico de Enfermagem

Ranyelle Kassia De Oliveira Ferreira

Técnico de Enfermagem

Renildo De Souza Oliveira

Técnico de Enfermagem

Reny Bastos Martins

Técnico de Enfermagem

Robert Santarém Dos Santos

Técnico de Enfermagem

Rosana Silva Da Silva

Técnico de Enfermagem

Rosangela Carvalho Otero

Técnico de Enfermagem

Rosely Albuquerque Pinheiro

Técnico de Enfermagem

Rosineide Da Silva Amazonas

Técnico de Enfermagem

Rosiney Silva De Souza

Técnico de Enfermagem

Ruth Maria Floriano De Araújo

Técnico de Enfermagem

Samara Mesquita Da Silva

Técnico de Enfermagem

Santiago De Assis Cavache

Técnico de Enfermagem

Sarah Felix Dos Santos

Técnico de Enfermagem

Tatiane Pereira Cerdeira

Técnico de Enfermagem

Telma Dos Santos Almeida

Técnico de Enfermagem

Thayanne Neves Martins

Técnico de Enfermagem

Trhacy Karoline Neves

Técnico de Enfermagem

Wilson Ferreira Da Silva Junior

Técnico de Enfermagem

Fonte: Ministério da Saúde