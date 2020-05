Nota à Imprensa

Brasília/DF – A Polícia Federal esclarece que realiza, hoje (02/5), diligência no âmbito do inquérito nº 4.831, em tramitação no Supremo Tribunal Federal – STF.

O ato, determinado por despacho do Excelentíssimo Sr. Ministro Celso de Melo, consiste na oitiva do Sr. Sérgio Fernando Moro, ex-Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública; e é realizado nas dependências da Polícia Federal em Curitiba/PR, por tratar-se da cidade de domicílio do depoente, como é praxe nas investigações da PF.

A equipe de policiais federais que dá cumprimento à ordem, assim como a presença de membros da Procuradoria Geral da República – PGR, também foi definida na própria decisão do eminente Ministro do Egrégio Tribunal, que designou os integrantes do SINQ – Serviço de Inquéritos da DICOR – Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal.

Por fim, a realização da diligência nesta data deve-se ao prazo estipulado no decreto ministerial, que fixou cinco dias para seu cumprimento, a partir da última quinta-feira (dia 30/4).

Fonte: Comunicação Social da PF