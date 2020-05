Operação Acqua Gel da PF apura produção e comercialização de álcool gel adulterado no Paraná

Curitiba/PR – A Polícia Federal, na manhã de hoje 30/04, deflagrou a Operação ACQUA GEL, cumprindo 4 mandados de busca e apreensão, a fim de verificar a venda de lotes de álcool gel com percentual de álcool bem abaixo do indicado nos rótulos. As medidas judiciais são cumpridas na Região Metropolitana de Curitiba, nos municípios de Fazenda Rio Grande e de São José dos Pinhais.

A investigação começou há 15 dias, quando o Setor Técnico Científico – SETEC identificou que um lote de álcool em gel com 65% de álcool vendido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná estava com percentual bem abaixo do indicado – cerca de 30%, perdendo em sua função de desinfecção e assepsia.

Diante disso foram realizados exames periciais adicionais que confirmaram o baixo percentual em todo o lote adquirido pela PF, motivando a representação pelos mandados judiciais. assim que constatada a falsificação, foram recolhidos e substituídos por outros.

As buscas tem por objetivo identificar outros lotes da fabricante com o mesmo problema e constatar se foram feitas vendas do mesmo lote para outros órgãos governamentais e hospitais.

O álcool em gel foi adquirido para uso dos servidores e colaboradores da PF que seguem na linha de frente ao combate à criminalidade organizada em tempos da pandemia da COVID-19.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Curitiba-PR