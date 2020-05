Veja as últimas notícias sobre o coronavírus em Rondônia

VILHENA:

Vilhena registrou mais três casos confirmados do novo coronavírus, na noite de sábado (2), elevando o total para seis. Em paralelo aos resultados, o município teve cinco testes negativos à doença. Além dos seis casos, a Secretaria Municipal de Saúde contabilizou 9 casos suspeitos e outros 59 descartados até sexta-feira (1º).

Um caso confirmado apresenta sintomas leves e, junto com os demais que estão sem sintomas, é acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Todos receberam recomendações de isolamento domiciliar e são acompanhados pela Vigilância Epidemiológica. As pessoas com que os confirmados tiveram contato estão sendo procuradas e orientadas pela Saúde do município.

MIRANTE DA SERRA:

A Prefeitura de Mirante da Serra confirmou, na noite de sábado (2), os dois primeiros casos com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Trata-se de um casal que apresentou sintomas da Covid-19 no dia 25 de abril. Conforme o município, os pacientes seguem em isolamento domiciliar e são monitorados.

A Prefeitura informa que está confirmado os dois primeiros casos de coronavírus no Município. Trata-se de um casal, que apresentou todos os sintomas no sábado (25/04/2020).

O resultado dos testes deram positivo para coronavírus os pacientes já estão em isolamento na sua residência, sendo monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde.

A Prefeitura pede a todos que, neste momento, redobrem os cuidados com a higiene pessoal e acatem todas as medidas de distanciamento social i…

Fonte: G1 Rondônia

