Brasil registra 105.222 casos de coronavírus e 7.288 mortes pela doença

O Ministério da Saúde registrou 105.222 casos de coronavírus e 7.288 mortes provocadas pela doença no Brasil até as 16h30 desta segunda-feira (4). As informações foram atualizadas e repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde todo o país.

Nas últimas 24 horas foram 4.075 casos novos e 263 novos óbitos, sendo que a maior parte é referente a outros períodos, mas foi inscrita de ontem para hoje.

Apesar de muitos municípios do país ainda não registrarem casos da doença, de forma geral, o coronavírus está presente em todos os estados do país. Atualmente, São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 32.187 casos e 2.654 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 11.721 casos e 1.065 óbitos. O estado que registra menos notificações é Tocantins, com 267 confirmações de casos e seis mortes. Atualmente, a taxa de letalidade da doença é de 6,9%.

Fonte: Ministério da Saúde