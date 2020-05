Coronavírus: com Cemetron lotado, 20 leitos são cedidos no hospital Santa Marcelina em Porto Velho

No total de 20 leitos clínicos foram montados no hospital Santa Marcelina, que fica localizado na BR-364, para receber pacientes do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) que testaram positivo para Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou que a medida servirá para “desafogar” o Cemetron, que está lotado.

Durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (4), o secretário da pasta, Fernando Máximo, disse que o contrato com um hospital particular, ainda não foi assinado e que na próxima quarta-feira (6) apresentará um “plano B” para aumentar o número de leitos, já que os casos suspeitos do novo coronavírus são os que mais ocupam as vagas no hospital Cemetron.

“Tivemos que fazer um contrato de emergência com o Hospital Santa Marcelina no fim de semana, para ter 20 vagas para atender pacientes do Cemetron”, diz Máximo.

Quanto ao contrato com o hospital particular Prontocordis, anunciado na semana passada em coletiva, o secretário afirmou que desde a terça-feira (28) o contrato está sendo analisado pelo proprietário.

Atualização do boletim epidemiológico

Nesta manhã a Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) atualizou os números do boletim epidemiológico publicado no último domingo (3). Uma nova morte foi confirmada oriunda da Covid-19. Os números oficiais seguem assim: