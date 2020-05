Procon fiscaliza postos de combustíveis e distribuidoras de gás em Guajará-Mirim, RO

Agentes do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor de Rondônia (Procon-RO) fiscalizaram postos de combustíveis e distribuidoras de gás em Guajará-Mirim (RO). A fiscalização foi feita em 10 empresas durante o último domingo (3) e esta segunda-feira (4).

Na cidade, cinco postos e outras cinco distribuidoras de gás foram fiscalizados. Segundo a coordenação regional do órgão em Guajará-Mirim, irregularidades como falta da placa do Procon, além da ausência do Código do Consumidor e Lei do Troco foram encontradas durante os trabalhos

Os agentes observaram que o preço dos combustíveis e do gás nos estabelecimentos não é o mesmo, o que descaracteriza cartel. Todos os proprietários dos postos e das distribuidoras foram notificados, e têm o prazo de sete dias para enviar os documentos e notas fiscais solicitadas.

Se for encontrada alguma irregularidade após esse prazo, o Procon de Porto Velho deve tomar as medidas cabíveis.

Fonte: G1 Rondônia