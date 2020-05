Tendas e cadeiras são instaladas próximas à agência da Caixa para evitar aglomerações em Vilhena, RO

Tendas, cadeiras e cavaletes foram instalados no último fim de semana próximos a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) em Vilhena (RO) para evitar aglomerações entre os beneficiários do auxílio emergencial fornecido pelo governo federal.

As reclamações de aglomerações, o que facilita a transmissão do coronavírus entre as pessoas, tem sido frequentes em todo o país desde o início do pagamento do benefício.

Segundo a prefeitura de Vilhena, os trabalhos de instalação foram realizados no domingo (3) e nesta segunda-feira (4) as cadeiras e tendas, que foram previamente higienizadas, já estavam disponíveis aos beneficiários.

Um bloqueio no trânsito foi realizado em uma das pistas da Avenida Major Amarante, entre as ruas Castelo Branco e Costa e Silva, para instalação das tendas. A ação teve participação das secretarias municipais de Trânsito e Educação, e da Fundação Cultural do município.