Grávida ganha chá de bebê ‘drive thru’ em RO para evitar contágio pelo novo coronavírus

A pandemia do novo coronavírus e as medidas de prevenção contra o contágio impuseram mudanças significativas na vida da população, especialmente aos inclusos no grupo de risco, como as grávidas. Com a técnica em segurança do trabalho Caroline Lourenço, que está no 8º mês de gestação, não foi diferente.

Ao saber que aglomerações não poderiam mais ser feitas nos últimos meses da gravidez, a moradora de Porto Velho ficou preocupada. “Eu investi tudo para segunda gestação, estava tudo arrumado, mas aí aconteceu essa situação e eu estava bem triste”, revelou.

Aos 35 anos, apesar de já ser mãe de uma menina, Caroline nunca fez um chá de bebê. Na primeira gestação, a filha Letícia nasceu no dia marcado para o evento, que costuma reunir família e amigos das gestantes para brincadeiras e entrega de presentes.

‘Charreata’

Sabendo da situação de Caroline, amigas procuraram a mãe e as irmãs dela para organizar um chá de bebê no formato “drive thru” ou “charreata”, como apelidaram o evento.

“Algumas amigas minhas falaram com a minha irmã e com a minha mãe para verificar se topavam fazer desse jeito porque eu estava muito triste, estava com tudo planejado para fazer o meu chá de bebê, mas aconteceu essa situação da Covid”, relembra.

A ideia das amigas foi proporcionar esse momento para Caroline sem colocar a saúde dela, do bebê e do restante dos parentes em risco. “Eu não desconfiei de nada. Meu marido sabia, mas ele conseguiu guardar esse segredo”.

Na última semana, Caroline estava dentro de casa, cumprindo com as medidas de segurança como o distanciamento social, quando o esposo disse que uma vizinha estava no portão e queria falar com ela.

“Quando foi no final da tarde, eles começaram a se organizar na esquina aqui da minha casa, fizeram uma mesa colocaram os presentes em cima e eu estava atrás na casa. Quando eu abri o portão de casa eu já vi um monte de balão ‘Chá da Lorena’. Eu já comecei a chorar dali”, conta.