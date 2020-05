Preço da gasolina em Porto Velho recua quase 7% em abril, diz pesquisa

O preço do litro da gasolina em Porto Velho fechou o mês de abril com queda de 6,9%, de acordo com pesquisa divulgada pelo curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondônia (Unir). O levantamento também mostrou que desde janeiro até abril, o litro diminuiu 2,38% em seu valor.

A pesquisa do Programa de Educação Tutorial (PET) revelou que, em relação a abril de 2019, o preço da gasolina sofreu com uma diminuição de 8,62%. No comparativo de 12 meses, a queda foi de 8,32%.

Segundo a Unir, a diferença no preço da gasolina entre os postos de combustíveis chegou a 9,90%, em termos monetários. Já a diferença entre os preços chegou a R$ 0,40 por litro, oscilando entre R$ 4,05 e R$ 4,45.

O preço mais barato do litro da gasolina teve uma variação de -7,95%, nos últimos dois meses. Em números reais, esse valor seria de R$ 4,40 em março para R$ 4,05 em abril.

Por sua vez, o preço mais alto do litro da gasolina teve variação de -8,06%, sendo de R$ 4,84 em março para R$ 4,45 em abril.

A pesquisa mostrou ainda que o preço do diesel também teve queda nos últimos 12 meses, porém com um valor bem abaixo da gasolina: 1,19%. No acumulado de 2020, o preço do litro teve uma redução de 6,98%.

Fonte: G1 Rondônia