PF, em ação integrada, combate o tráfico de drogas em Roraima

Boa Vista/RR – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Roraima – FICCO, coordenada pela Polícia Federal e integrada pelas polícias Civil e Militar e pelas secretarias da Justiça e Cidadania e da Segurança Pública de Roraima, prendeu, na noite da segunda-feira (4/5), quatro pessoas por tráfico de drogas.

Policiais da FICCO receberam informações sobre o envolvimento de um membro de facção criminosa com o tráfico de drogas no estado de Roraima.

Após identificarem o homem, os policiais empreenderam investigações para averiguar os fatos. O suspeito, que seria dono de um comércio na Vila do Passarão, zona rural de Boa Vista/RR, foi identificado em movimentação suspeita em um endereço com características típicas de comércio de drogas, sempre acompanhado de sua esposa grávida. Ambos possuem passagens por crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Policiais, então, realizaram abordagens ao veículo em que estava o suspeito e sua esposa, encontrando mais de R$ 13 mil, e ao referido endereço, no bairro Pintolândia, onde mais duas pessoas foram presas com 10 invólucros de drogas, prontos para venda. Ainda foram realizadas buscas na casa do principal suspeito, sendo encontrado um revólver, munições e anotações relativas à facção criminosa.

Na Polícia Federal, após conseguir identificar os outros dois presos, o suspeito identificado como membro da facção ainda os teria ameaçado, determinando que assumissem a responsabilidade pelas drogas sozinhos.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Além do crime de tráfico de drogas, o principal suspeito foi indiciado por coação no curso do processo, posse ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. Se condenado pelos crimes, as penas pedem ultrapassar os 40 anos.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Roraima