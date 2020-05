PF prende homem ao receber dinheiro falso pelos Correios

Fortaleza/CE – A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta terça-feira (5/5), na Praia do Futuro, na capital cearense, um homem com R$ 1 mil em cédulas de dinheiro falsas.

A PF identificou uma possível remessa de dinheiro falso para o Ceará por via postal. Realizadas as investigações pertinentes, o suspeito foi surpreendido no momento em que recebia a encomenda com cédulas falsas, todas de R$ 20.

Após, o homem foi encaminhado à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde foi autuado pelo crime de moeda falsa, com penas de reclusão de 3 a 12 anos, e permanecerá à disposição da Justiça Federal do Ceará.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará